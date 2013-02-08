15 خرداد در ورامین روز بدون دخانیات نامگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن معین شیرازی پیش از خطبه های نماز جمعه خیرآباد افزود:‌ جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در کشور به جهت آشنایی افراد با مضرات سیگار راه اندازی شد.

وی بیان داشت: مواد دخانی برای بشر از ابتدای کشف آن مشکل ساز بوده تا امروزه که مصرف آن در جوامع منجر به مشکلات بسیاری از لحاظ جسمی، روحی و اقتصادی شده است.

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور ادامه داد: مضرات مواد دخانی بر کسی پوشیده نیست تا جایی که محققان ابراز داشته اند، اگر در یک اتاق متعارف دو نخ سیگار کشیده شود، دود حاصل از آن به میزان 10 برابر آلوده ترین نقاط شهر تهران است.

وی عنوان داشت: برخی فکر می کنند استعمال دخانیات برای خود شخص ضرر دارد، ولی یافته های علمی نشان می دهد دود ناشی از سیگار برای افرادی که در کنار فرد قرار می گیرند بیشتر جلوه می کند، زیرا با منواکسید کربن و تنفس فرد ترکیب خواهد شد.

کسانی که سیگار می کشند به دیگران اجحاف می کنند

حجت الاسلام معین شیرازی اضافه کرد: کسانی که سیگار می کشند به دیگران اجحاف می کنند که نباید حق سالم زیستن را از افراد جامعه سلب کرد.

وی به مضرات دیگر اشاره داشت و بیان داشت: مصرف مواد دخانی به جز مشکلات جسمانی معضلات اقتصادی را به همراه خواهد داشت که می توان به سال 90 اشاره که در این سال 20 هزار میلیارد تومان سیگار مورد استفاده قرار گرفته است، یعنی روزی هشت میلیارد تومان که می توان با این مبلغ به اعمال خیر پرداخت صرف هزینه این مواد مشکل ساز شده است.

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور افزود: آمار و تحقیقات علمی دنیا نشان می دهد که سه برابر پولی که هزینه برای تهییه سیگار می شود خرج درمان بیماریهای ناشی از استعمال آن خواهد شد.

افتخار روحانیت شیعه این است که 120 سال پیش حکم تحریم تنباکو را صادر کرد

وی تصریح کرد: امتیاز بشر در این است که در بین تمام موجودات اختیار کننده و مختار است و نباید شریان زندگی خود را به ورطه نابودی بکشاند و مواد دخانی در دوران شاه عباس وارد کشور شد و افتخار روحانیت شیعه این است که 120 سال پیش حکم تحریم تنباکو را صادر کرد.

حجت الاسلام معین شیرازی ادامه داد: امیدواریم این روند به صورت مبارزه با استعمال این مواد مضر و ویرانگر همچنان ادامه یابد تا روزی را شاهد باشیم ریشه آن در کشور خشکانده شود.

وی در پایان اظهار داشت: در نظر داریم روز 15 خرداد که با نام ورامین عجین شده را در این منطقه به عنوان روز بدون دخانیات نامگذاری کنیم.