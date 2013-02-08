وحدت مسئولان در برهه کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری در خطبه های این هفته نمازجمعه چالوس با گرامیداشت دهه فجر و ایام الله پیروی انقلاب اسلامی، لطف الهی، توکل به خدا، تحول درونی مردم، وحدت کلمه، خودباوری و اعتماد به نفس را از دلایل این پیروزی بزرگ برشمرد.

وی اظهار داشت: اگر روزی مردم و مسئولان هدف و رمز موفقیت که همان یکپارچگی و وحدت بوده را فراموش کنند و به اختلافات دامن بزنند قطعا گرفتار شکست خواهند شد.

راشدی ادامه داد: محور عزت و سعادت، ولی الهی بوده و فاصله گرفتن از رهبری الهی سبب بدبختی می شود.

وی گوش ندادن به نصایح خیرخواهانه رهبری را سبب ذلت انسان عنوان کرد و گفت: هرفردی در هر مقامی که باشد باید خود را مکلف به پیروی از فرمایشات رهبری کند تا عزت داشته باشد.

امام جمعه چالوس با اشاره به حضور پر شور و همیشگی مردم در راهپیمایی های 22 بهمن در کشور اذعان داشت: مردم با انگیزه بالا در این راهپیمایی حضور داشتند و امسال با توجه به همه مسائل وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند و درس بزرگی را به همه بدخواهان نظام خواهند داد.

وی بیان داشت: موضع گیری سیاسی، وفاداری به انقلاب، اسلام، آرمانهای شهدا و منویات رهبری، نشاط روحی ملت، امیدواری به آینده درخشان از جمله پیام های مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن است که به جهان صادر خواهد شد.

راشدی به وظیفه ای که مسئولان و خواص در قبال این مردم دارند اشاره و تصریح کرد: این مسئولان، مسئولیت اداره ملتی را به عهده دارند که وفادار بوده و با بصیرت در مقابل سختی ها تحمل کردند.

وی ادامه داد: مردم از مسئولان انتظار دارند تا دست از اختلافات، لجاحتها و مچ گیری ها برداشته و کینه توز، انتقام گیر، خودخواه، مغرور نبوده و به فکر به کرسی نشاندن حرف خود نباشند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید به مصلحت نظام بیاندیشند و با گوش سپردن به فرمایشات رهبری از ضعف عمومی جلوگیری کنند و به دشمنان خوراک رسانه ای ندهند.

راشدی بیان داشت: امروز از ضروریات قطعی وحدت همه اقشار، مردم و مسئولان است و هر رفتاری که این وحدت را خدشه دار کند خیانت به نظام، رهبری و ملت است.

امام جمعه چالوس به پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت: مردم ما هیچگاه از این پیشنهاد خوشحال نمی شوند زیرا به دروغگو بودن آمریکا ایمان دارند و می دانند از یک سو اعمال تحریم های مختلف و از سویی دیگر پیشنهاد مذاکره به هیچ وجه منطقی نیست.

وی این پیشنهاد را برای جبران ناکامی های آمریکا در خاورمیانه عنوان کرد و گفت: صبر و تحمل ملت ایران بیش از این تصورات است.