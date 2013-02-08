تکمیل کمربندی نوشهر نیازمند توجه مسئولان استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی ظهر جمعه در جلسه شواری اداری نوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی با همه انقلاب هایی دیگر متمایز بوده و دشمنی با این انقلاب هم به همان اندازه متفاوت است بطوری که در طول 34 سال دشمنی و خصومتی که با انقلاب ما صورت گرفت با هیچ انقلاب دیگر انجام نشد.

وی افزود: اعتقادات و باورهای مردم بر اساس ارزشهای دینی و اسلامی است و دشمن نیز همواره با توطئه های زیاد درصدد استحاله این انقلاب از درون آن بود.

قمی بیان داشت: ایجاد تغییر در باورهای مردم از دیگر اقدامات کینه توزانه دشمنان است که به دنبال اختلافات در جامعه اسلامی بودند اما علاقه مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه نقاط کشور و حتی در دورترین روستاها دشمن را نامید کرده است.

وی به مقوله کمربندی نوشهر پرداخت و گفت: کمربندی نوشهر به قصه پرغصه تبدیل شد و بنابراین باید مسئولان استان نسبت به این موضوع توجه بیشتری کنند.

وی افزود: پروژه کمربندی نوشهر که می بایست تاکنون پیشرفت های چند برابری داشته باشد اما متاسفانه در آن وقفه ایجاد شد و کاستی های فراوانی در آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: مهمترین چیزی که در این کمربندی بلای جان مردم شد دور برگردان های غیر استاندارد و غیر اصولی است که باعث برخی تصادفات مرگبار می شود و خانواده ها را عزادار می کند که باید در این خصوص نسبت به رفع موانع و مشکلات پروژه کمربندی نوشهر اهتمام استانی بیشتری صورت گیرد.

فرماندار نوشهر همچنین درباره حادثه دیدگان سیل اخیر در نوشهر گفت: تاکنون 650 نفر برای اخذ وام به بانک مسکن معرفی شدند و 40 نفر نیز برای دریافت ودیعه مسکن معرفی شدند و 150 نفر باقیمانده مبالغ بلاعوض دریافت کردند و تعدادی هم که مستحق دریافت بلاعوض هستند نیز در آینده به آنها تعلق خواهد گرفت.

وی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم را بسیار ارزشمند بر شمرد و اظهار داشت: در شرایطی که در تحریم به سر می بریم اما خدمات بسیار ارزشمندی در دل این تحریمها به مردم انجام شد و می شود.

پروژه کمربندی نوشهر طولانی شد

امام جمعه نوشهر نیز در این نشست گفت: کمربندی نوشهر به معضل و مشکل تبدیل شده است و پروژه آن طولانی شد.

حجت الاسلام محمود مشایخ افزود: تقاطع موسی آباد و زیر گذری که در حال انجام است طولانی شد و تقاطع کشکسرا نیز نیمه کاره مانده است و خطر حوادث و تصادفات مردم را دچار نگرانی کرده است و بنابراین مسئولین استان باید نسبت به رفع مشکلات این پروژه تلاش کنند.

وی در ادامه به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امام (ره) جهل و غفلت را مانع تکامل می دانست و بنابراین باید همواره اهل مطالعه و آگاهی باشیم.

مشایخ افزود: رهبری امام گونه مقام معظم رهبری این انقلاب را از خطرات و توطئه های دشمن نجات داد.

امام جمعه نوشهر بیان داشت: مردمی بودن این انقلاب سبب حفظ انقلاب شد و مردم در طول 34 سال صبر و استقامت کردند چون بصیرت دارند.