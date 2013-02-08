به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: باید بعد از 34 سال از انقلاب، بازنگری کرد و دید که دستاوردهای انقلاب اسلامی چه بوده و ما امروز در چه جایگاهی قرار داریم.



وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی، توانست رژیم ضد اسلامی و ضد مردمی را سرنگون کند که این چیز کمی نیست و اگر آن حکومت تا به امروز ادامه داشت از فضای معنوی امروز، در جامعه خبری نبود.



امام جمعه قم با بیان اینکه قبل از انقلاب کشور ما وابسته به بیگانگان بود اظهار داشت: در سایه انقلاب اسلامی، استقلال برای کشور به ارمغان آمد و ملت ما که سالیان متمادی تحقیر می‌شدند انقلاب برای آنها عظمت و عزت را به همراه آورد.



غرب پیشرفت‌های علمی ایران بهت زده است



وی ادامه داد: قبل از انقلاب ما توانایی ساخت کالا‌ها و مایحتاج خود را نداشتیم اما امروز شاهد رشد روز افزون علم در کشور هستیم به گونه‌ای که غرب ازاین همه پیشرفت بهت زده شده است.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان ملت ایران را‌‌ رها نکردند افزود: اینکه امروز آمریکا کشور و مردم ما را تحریم و تهدید می‌کند بدلیل آن است که امروز ایران اسلامی در پرتوی انقلاب تنها رقیب بی‌چون و چرای آمریکا است.



وی عنوان کرد: ملت ما دست دشمنان را خوانده‌اند و امروز با وجود مشکلات گرانی و تورم و گلایه‌ای که از این مشکلات دارند، با نگاه کلان به قضایا نگاه می‌کنند و وقتی می‌بینند که دشمنان هم بدنبال خستگی مردم از گرانی و تورم هستند پاسخ آنها را می‌دهند.



دشمنان ایران شادی و خوشحالی را به گور خواهند برد



نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ملت ایران کاری نخواهد کرد که موجبات خرسندی دشمنان فراهم شود و دشمنان این ملت، شادی و خوشحالی‌‌شان را به گور خواهند برد.



وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد مسئولان آمریکایی در خصوص مذاکره با ایران افزود: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب عده‌ای در داخل کشور می‌گویند باید مذاکره کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی ما حل شود، اما باید توجه داشت که دشمنان تفنگشان را سمت ما برده و می‌گویند یا مذاکره کنید و یا شلیک می‌کنیم.



آمریکا حسن نیت خود را با برداشتن تحریم‌ها، به ملت ایران نشان دهد



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه یکی از زمینه‌های مذاکره داشتن شرایط برابر دو طرف است، افزود: آمریکا برای مذاکره با ایران باید رفتار خود را عوض کند و حسن نیت خود را با برداشتن تحریم‌ها به ملت ایران نشان دهد و در واقع خواسته مذاکره خود را در عمل به نمایش بگذارد.



وی ادامه داد: آمریکا هر روز بر تحریم و تهدید خود علیه ملت ایران می‌افزاید و می‌خواهد که ملت زیر این فشار تسلیم شود، اما آنها باید بدانند که ملت و رهبری با فشار آمریکا تسلیم مذاکره نمی‌شوند.



آنچه در مجلس رخ داد حادثه بسیار تلخی بود



عضو جامعه مدرسین حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقاتی که روز استیضاح وزیر کار در مجلس رخ داد اظهار داشت: آنچه در مجلس رخ داد حادثه بسیار تلخی بود و من در این روز‌ها کسی را ندیدم که از این اتفاق ناراحت نشده باشد.



وی تصریح کرد: برخی از مسئولان پشت تریبون دم از اتحاد و وحدت امت اسلام می‌زنند ولی در داخل کشور بدان عمل نمی‌کنند و این افراد باید به جای اینکه دیگران را نصیحت به وحدت کنند خودشان در داخل کشور این امر را رعایت کنند.



رنج جانکاه مردم از اختلاف مسئولان تا از گرانی و تورم



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه مردم ما از گرانی و تورم رنج می‌برند اما رنج جانکاه آنها از اختلاف بین مسئولان است، افزود: مردم وقتی صحنه درگیری مسئولان را می‌بینند با خود می‌گویند که مسئولان ما را فراموش کرده و به دنبال مسائل حاشیه‌ای خود هستند.



وی مسئولان را قسم داد که این صحنه‌هایی که در مجلس اتفاق افتاده و این اختلافات ایجاد شده برای آخرین بار باشد تا از این طریق دل مردم را به درد نیاورند و اشک بر چهره‌هایشان ننشانند.



مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، تاکید کرد: مردم هم نباید از اینگونه حوادث ناراحت شوند چرا که تا سایه بلند رهبر معظم انقلاب بر سر این کشور گسترده است جای هیچ نگرانی نیست.



ملت ایران در 22 بهمن پشتیبانی خود را از رهبری و نظام نشان می‌دهند



وی با بیان اینکه در طی سالهای بعد از انقلاب صحنه‌های فراوانی پیش آمد که مردم با یک اشاره رهبری به صحنه آمدند، افزود: خبرنگاران جهان باید در روز 22 بهمن به تهران و سراسر ایران بیایند و ببینند آیا زن و مردی در خانه‌های خود باقی می‌ماند.



آیت الله حسیننی بوشهری اضافه کرد: ملت ایران در روز 22 بهمن یکپارچه اعلام خواهند کرد که پشتیبان رهبر و انقلاب خود هستند.

