تربیت صحیح عامل تعهد شهدا به کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده امام جمعه خیرآباد به اتفاق سید حسن معین شیرازی رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور بعد از اقامه نماز جمعه این هفته خیرآباد با حضور در بیت خانواده های شهید یحیی بقرائی، محمد بقرائی و داود سرجوانی با خانواده آنان دیدار کردند.

امام جمعه خیرآباد در این دیدار ضمن ابراز خرسندی برای دیدار با خانواده شهدا گفت: این توفیق هر هفته نصیب ما می شود تا با حضور در بیت شهدا دین خود را نسبت به آنان ادا کنیم.

با حضور در بیت شهدا علاوه بر دیدار با آنان از مشکلات با خبر می شویم

حجت الاسلام جعفر محسن زاده ادامه داد: یکی از برنامه های ستاد نماز جمعه خیرآباد این است که هر هفته با حضور در بیت شهدا علاوه بر دیدار با آنان از مشکلات و خواسته های آنان با خبر شویم و این توفیقی است تا به هر بهانه ای هر هفته به دیدار سرآمدان صبر و ایثار برویم.

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور نیز در ادامه این دیدار اظهار داشت: شهدا به لحاظ تربیت صحیح در هنگام جنگ به تعهد خود نسبت به کشور و اسلام عمل کردند و به جنگ رفتند.

حجت الاسلام حسن معین شیرازی افزود: این شهدا با دوری از مظاهر دنیوی به جنگ رفتند و با جانفشانی خود آزادی و سرافرازی را به کشور هدیه دادند.

وی در پایان عنوان داشت: خانواده شهدا پشتوانه نظام و افتخار و عزت ایران اسلامی هستند که باید از آنها قدردانی شود.