"هیس دخترها فریاد نمی زنند" در مشهد به روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند که ملودرامی اجتماعی است امروز در هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر مشهد به روی پرده می رود.

همچنین در این فیلم به مسائل نوجوانان پرداخته شده و کارگردان این بار زندگی دختری 28 ساله را دست مایه داستان قرار داده است.

برپایه این خبر پیش بینی می شود استقبال گسترده ای از سوی مردم برای این فیلم صورت بگیرد چرا که از روزهای گذشته مردم منتظر اکران این فیلم در روز جمعه بودند.

گفتنی است، بر اساس خلاصه داستان این فیلم، شیرین دختر دانشجوی 28 ساله‌ای‌ست که در دو مرحله نامزدی او بهم می‌خورد و در مرحله سوم زمانی که برای نشستن سر سفره عقد آماده می‌شود، با صحنه ای روبرو می‌شود که او را به هشت سالگی‌اش پرتاب می‌کند.