برپایی کارگاه مداخلات روانی و اجتماعی/برگزاری دوره پیشگیری از معلولیت در ابوموسی

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره بهزیستی شهرستان بندرلنگه کارگاه دو روزه مداخلات روانی و اجتماعی ویژه امدادگران داوطلب هلال احمر در سالن اجتماعات شهید بهشتی بهزیستی این شهرستان برپا شد.

کارگاه دوروزه مداخلات روانی و اجتماعی با هدف آمادگی جهت برگزاری مانور زلزله باحضور 20نفر از امدادگران هلال احمر برگزار شد.

از سرفصل های مهم این دوره ، می توان به آموزش اصول اولیه مداخلات روانی-اجتماعی، کار در فرهنگ دیگر، سوگ در کودکان، خشونت و مشکلات وابسته به جنسیت اشاره کرد که توسط "کریم نیا" سرپرست اداره بهزیستی این شهرستان و مقدمی کارشناس مسئول پیشگیری ارائه شد.

برگزاری دوره آموزشی " خانواده" ویژه بانوان روستای کهتویه بستک

به همت اداره بهزیستی شهرستان بستک دوره آموزشی خانواده با حضور 30 نفر از بانوان روستای کهتویه در این روستا برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با همکاری روستا مهد کهتویه تشکیل شد، بانوان این روستا مهارت های ارتباطی، حل تعارض و مهارت فرزند پروری را توسط " مدنی " کارشناس پیشگیری بهزیستی بستک فرا گرفتند.

یادآور می شود این دوره آموزشی به مناسبت دهه فجر و به منظور استحکام بنیاد خانواده برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی آگاهسازی و پیشگیری از معلولیتها در شهرستان ابوموسی

به همت اداره بهزیستی شهرستان ابوموسی دوره آموزش آگاهسازی و پیشگیری از معلولیتها ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهدای خلیج فارس شهرستان برگزار شد.

این دوره آموزشی، با هدف کاهش میزان بروز و شیوع معلولیتها از طریق آگاهسازی عمومی و ارتقاء سطح سبک زندگی در جامعه هدف برگزار شد.

در این دوره که مورد استقبال دانش آموزان و مربیان بهداشت قرار گرفت، مباحثی نظیر توصیه های پیش از ازدواج و بچه دار شدن، پیشگیری از ناشنوایی، پیشگیری از نابینایی و بیماریهای عفونی توسط "کریمی "کارشناس بهزیستی ابوموسی مطرح شد.