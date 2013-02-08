به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، در گردهمایی 5000 نفری ایثارگران و بازنشستگان نیروهای مسلح شرق تهران با اشاره به حرکت با صلابت و پر قدرت جمهوری اسلامی ایران، گفت: انقلاب اسلامی به برکت مجاهدت‌ها و رشادت‌های شما بازنشستگان، امروز درختی تناور شده است.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح‌کرد: انقلاب اسلامی مثل جوان 34 ساله می‌ماند که پرچم عزت اسلام را به دست گرفته است و در دامنه قله بلندی همچون دماوند در حال حرکت است و این جوان برومند با قدرت و صلابت حرکت خودش را ادامه می دهد، آزار و اذیت فتنه‌گران داخلی و خارجی مانع از حرکت به سوی قله‌بلند عزت و استقلال و پیشرفت نمی‌شود.



وی ادامه داد: دشمنان کوچکتر از آن هستند که با این ملت بزرگ که به یاری امام شتافتند و انقلاب اسلامی و الهی را تا به اینجا رسانده اند بتوانند مقابله کنند.



سرلشکر صفوی تصریح‌کرد: دشمنان ما نتوانستند جلوی نفوذ و قدرتمندی ایران را بگیرند. ایران اسلامی هم اکنون یک قدرت منطقه ای است، نفوذ ایران، تاثیر انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی، نفوذ کلام امام راحل و مقام معظم رهبریمان نه تنها در منطقه غرب آسیا و در بیداری اسلامی بلکه دل‌های مسلمان جهان را تحت تاثیر قرار داده است و مستضعفان را در آمریکای جنوبی به مقابله با مستکبران دعوت کرده است.



حضور، فکر و تجربه بازنشستگان نیروهای مسلح برهم زننده توطئه دشمنان است



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم حفظ آمادگی‌های بازنشستگان نیروهای مسلح، گفت: شما عزیزان بازنشسته همچون زمان خدمت باید آماده دفاع از ملت، کشور و نظام سیاسی باشید ممکن است فتنه‌ای در راه باشد و برخی داخلی‌ها بخواهند فتنه جدیدی را سامان دهند.



وی افزود:‌ نیروهای بازنشسته ما نیروهای مدافع انقلاب، نظام و ملت هستندو حضور، فکر و تجربه آنها برهم زننده توطئه دشمنان است. شما باید پشتوانه این انقلاب و نظام سیاسی باشید؛



اگر خطری متوجه این نظام و مردم شود ما و شما مثل سال‌های گذشته با تمام قدرت برای شکستن توطئه دشمنان به میدان می‌آییم.



سرلشکر صفوی در ادامه سخنان خود گفت: توصیه من به شما عزیزان وفاداری به عهد و پیمانی است که با خدا و رسولش، با امام و شهداء بسته‌ایم. ما از راهی که انتخاب کرده‌ایم برنخواهیم گشت، ما آگاهانه در نیروهای مسلح آمدیم و می‌دانستیم که کار سختی است؛ از صراط مستقیمی که انتخاب کردیم که همان راه دفاع از اسلام، ملت ایران و ملت‌های اسلامی دنیا است دست برنخواهیم داشت، هر روز که بگویند بروید در جایی دفاع کنیم قطعا خواهیم رفت.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به لزوم ثبت خاطرات بازنشستگان نیروهای مسلح، گفت: توصیه من ثبت خاطراتتان است، از دوره جوانی تا 30 سال خدمتتان را ثبت کنید و آن را چاپ کنید، برخی از یگان‌های ما هنوز یک کتابی که معلوم شود 30 سال گذشته چه کار کرده‌اند را ندارند.



وی افزود: تاریخ دفاع مقدس باید نوشته شود، و اگر می نویسید صادقانه و با انصاف بنویسید، دقیق باشد، همه را ببینید جهاد سازندگی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی حتی اسم ببرید از کمیته‌ها و ژاندارمری‌ها.

