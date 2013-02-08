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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

زینی وند مطرح کرد:

42 هزار دانشجو عضو بسیج دانشجویی لرستان هستند

42 هزار دانشجو عضو بسیج دانشجویی لرستان هستند

نورآباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان با اشاره به اینکه 42 هزار دانشجو عضو بسیج دانشجویی لرستان هستند گفت: این تعداد دانشجو در مراکز دانشگاهی دولتی، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی در حال تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم زینی وند ظهر جمعه در سومین یادواره شهدای دانشجوی شهرستان دلفان با اشاره به اینکه در دهه مبارک فجر امسال 9 یادواره شهدای دانشجو در استان برگزار شده است افزود: هدف از برگزاری اینگونه یادواره ها آشنا کردن دانشجویان با تفکر، ایمان و اندیشه دانشجویان شهید است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای برنامه های فرهنگی نقش مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمنان دارد اظهار داشت: در این راستا نیز بسیج دانشجویی استان در سالجاری چهار هزار دانشجو را برای آشنایی با شهدای جنگ تحمیلی در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام کرده است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان برگزاری 29 یادواره شهدای دانشجو، اعزام 92 گروه جهادی به مناطق محروم استان و برگزاری مسابقات کشتی و فوتسال را از مهمترین برنامه های اجرا شده توسط بسیج دانشجویی استان در سالجاری عنوان کرد.

وی در پایان برپایی جلسات سخنرانی با موضوعات بصیرت بخشی نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و برگزاری یادواره شهدای انقلاب و دانشجو در سایر بخشها و شهرستانهای استان را از مهمترین برنامه های بسیج دانشجویی استان ذکر کرد.

کد مطلب 1812032

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