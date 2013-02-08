احمدی نژاد به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، پس از سفر 4 روزه به مصر، دقایق قبل در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در این مراسم که جمعی از اعضای هیات دولت حضور داشتند، مارش نظامی نواخته شد.

احمدی نژاد روز سه شنبه برای حضور در دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی و سخنرانی در این اجلاس به مصر سفر کرد.

رئیس جمهور در جریان سفر به مصر، گفتگو و دیدارهای دوجانبه و چند جانبه با روسای جمهور کشورهای حاضر داشت.

مهمترین این دیدارها نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، مصر و ترکیه در مورد مسائل سوریه بود.

احمدی نژاد در سفر به مصر با رئیس جمهور سنگال دیدار و یادداشت تفاهمی بین وزرای خارجه ایران و سنگال برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور امضا شد.

رئیس جمهور را در این سفر، رحیم مشایی، ثمره هاشمی، بقایی، مصلحی وزیر اطلاعات، شیخ الاسلامی (وزیر برکنار شده کار)، حسینی وزیر اقتصاد، قاسمی وزیر نفت و فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور را همراهی کردند.