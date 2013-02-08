حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن صحنه مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه های نمازجمعه این هفته در مسجد حبیب بن موسی (ع) حضور مردم در این راهپیمایی را تکلیف سیاسی و شرعی دانست و افزود: تمام دنیا به این راهپیمایی چشم دوخته اند تا حضور مردم در صحنه و میزان علاقه شان به انقلاب را شاهد باشند.



وی اظهار داشت: مردمی که به سختی و با ریختن خون هزاران شهید نظام جمهوری اسلامی را به دست آورده اند، هیچ گاه اجازه نمی دهند که دشمنان و فتنه گران به این ملت خدشه ای وارد کنند.



امام جمعه کاشان در بخش دیگر از سخنان خود توجه به مسایل رفاهی مردم را خواستار و یادآور شد: خدمتگزاران در قبال این نظام مسئول هستند و بایستی با ابتکار عمل اوضاع اجتماعی را در دست گرفته و با کنترل نرخ ها و برخورد شدید با افراد خاطی و گرانفروش و محتکر، اجازه ایجاد شرایط نارضایتی مردم را ندهند.

نمازی افزود: ایالات متحده امریکا مذاکره مستقیم با ایران را مطرح کرده است، اما تا زمانی که با صداقت وارد بازی سیاسی نشده و از بلندپروازی دست برندارد، هرگز مذاکره با فشار را نمی پذیریم.

