حجت الاسلام احمدی امام جمعه بیارجمند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر ستادهای نماز جمعه سراسر کشور ظهر جمعه در مراسم معارفه امام جمعه جدید بیارجمند، ضمن گرامیداشت یاد مرحوم حجت الاسلام "محمدرضا احمدی" امام جمعه فقید این شهر، از ارگان ها و نهادهای انقلابی این منطقه خواست تا همکاری لازم را برای هرچه باشکوه برگزار شدن نمازجمعه داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمود سیاح ضمن قرائت حکم امام جمعه جدید بیارجمند گفت: نماز جمعه یک اجتماع هفتگی برای حفظ انسجام و ایجاد همبستگی در میان مسلمانان است.

وی ضمن بیان اینکه نماز جمعه پایگاه مردمی حکومت است تصریح کرد: مردم در روز جمعه کسب معارف دینی و مسائل سیاسی و اجتماعی روز را از لسان خطیب جمعه می شنوند.

در حکمی که از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جهت انتصاب حجت الاسلام محمد احمدی به عنوان امام جمعه بیارجمند صادر شده خطاب به وی آمده است: ان شاءالله ضمن برگزاری این فریضه بزرگ الهی، مردم را نسبت به وظایف خطیر و حساسی که در رابطه با اسلام و انقلاب ملت ایران دارند آشنا ساخته و به وحدت و همبستگی دعوت کنید و از تفرقه و اختلاف برحذر دارید.

حجت الاسلام محمد احمدی، سال 1331 در بیارجمند متولد شد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در سال 1347 به مشهد مقدس عزیمت کرد و در مدرسه علمیه نواب ادبیات عرب و معانی و بیان و همچنین اصول فقه را آموخت.

وی به علت برجستگی در مدرسه حاج آقای موسوی نژاد مشهد استاد فقه و اصول شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برحسب وظیفه و بنا به درخوست مردم بیارجمند به زادگاهش برگشت و امام جماعت مسجد جامع این شهر را بر عهده داشت.

وی ازسال 1369 امامت جمعه موقت بیارجمند بوده است.