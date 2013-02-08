برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روستایی در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که از روستای ممرزکتی تا سالن ورزشی دهقان شهر دابودشت شهرستان آمل به مسافت بیش از چهار کیلومتر برگزار شد، جمعیت زیادی از روستاییان منطقه حضور داشتند.



رئیس هیئت وورزشهای روستایی و عشایری شهرستان آمل گفت:هدف از این فعالیت های ورزشی به خصوص پیاده رویی خانوادگی ایجاد روحیه نشاط و سلامتی در خانواده ها و نهادینه کردن فرهنگ پیاده روی خانودگی در روستاها است.



شجاع برفره با اشاره به اینکه توجه بیشتر خانواده ها به امر ورزش وسلامتی همواره مورد تاکید است ادامه داد: در قرآن کریم و روایات تاکید زیادی به امر سلامتی و ورزش دارد و این فرهنگ سالم باید در جامعه فراگیر شود.



وی تصریح کرد: برگزاری مستمر همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف در طول سال می تواند فرهنگ پیاده روی را در بین خانواده ها نهادینه کند.

آغاز مسابقات گلبال کم‌بینایان مازندران



مسابقات گلبال قهرمانی نابینایان و کم‌بینایان مازندران گرامیداشت دهه مبارکه فجر و شهدای ششم بهمن سال 60، روز جمعه به میزبانی شهرستان آمل آغاز شد.



در این مسابقات شش تیم از شهرهای ساری و آمل هرکدام دو تیم، بابل و بهشهر به صورت دوره ای در سالن ورزشی حجاب آمل با هم رقابت می کنند.



این مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی و تقویت روحیه جانبازان ایثارگر استان درقالب مسابقات گلبال قهرمانی نابینایان و کم‌بینایان مازندران برگزار می شود.



