به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر، از ساعت 15:30 امروز جمعه با برگزاری 3 بازی آغاز شد که در پایان نیمه نخست این دیدارها تیم سپاهان موفق شد در ورزشگاه فولاد شهر با دو گل امین جهان عالیان ( 21 ) و محرم نوید کیا( 44 ) تیم صنعت نفت آبادان را شکست دهد. تیم فوتبال تراکتورسازی نیز در ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز با تساوی بدون گل مقابل ملوان به رختکن رفت.

در پایان نیمه اول یک بازی دیگر از روز دوم هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر، تیم مدعی فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز با تک گل " فوفانو " ( 9 ) مهاجم تیم ذوب آهن نتیجه را به این تیم متحول شده واگذار کرد.

پیش از آغاز این دیدارها تیم فوتبال گهر دورود روز یکشنبه در ورزشگاه تختی دورود به مصاف تیم صبای قم رفته بود که این بازی در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

آخرین بازی روز دوم هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر نیز ساعت 17 روز جمعه بین تیم‌های استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.