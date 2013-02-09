دومین کتاب از مجموعه «پرسه در حوالی داستان امروز» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستانهای «پرسه» دوم هم مانند «پرسه» اول متنوعاند و از آنِ کسانی هستند که در شرایط تجربی متفاوتی چه به لحاظ دهههای عمر و چه به لحاظ منطقه جغرافیایی، زیستهاند و دیدگاههای ناگزیر متفاوتی دارند.
برخی داستانهای مجموعه اخیر عبارتند از: برنده (زهرا مهدوی)، شبی در ونیز (مرضیه جوکار)، سایه خالی (نسرین اسدی)، آمده بودی برای مردن (علی فاطمی)، سنگر (نسیت مرعشی)، کوتوله شال قرم (مهدیه مطهر)، روزی روزگاری سه قطره خون (حکمتالله بابایی)، سینه خالی بهادر (مریم ایلخان)، مردمک سرخ (رزیتا بهزادی) و یک نام (لاله امینیپور) و ترجیح میدهم بمیرم (احسان اسکندری).
نسترن را چه کسی خواهد کاشت؟ (فرزانه راجی)، این روزها که میگذرند (حامد قارونی)، بویی که با آن زندگی میکنم (نگار کماسی)، صداهایی همین نزدیکی (محسن عباسی)، سهمِ آب (ناهید قادری حاجیآبادی)، عروسی دختری که دوستش داشتی (بهمن طالبی نژاد)، ن.د (بابک زمانی)، عنوان دیگر داستانهای این کتاب است.
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