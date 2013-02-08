29 زمین خالی و بلااستفاده به زمین ورزشی روباز تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری پور اظهار کرد: امسال با احداث سه زمین ورزشی روباز در منطقه 9، تعداد این زمینها برای استفاده شهروندان به 32 زمین ورزشی روباز میرسد.
شهردار منطقه 9 مشهد با اشاره به احداث سه زمین ورزشی روباز دیگر در منطقه افزود: دو زمین روباز ورزشی واقع در ابتدای شهرک طالقانی جنب بوستان یاس و فکوری 57 و یک زمین ورزشی دیگر نیز در میدان یادگاران احداث میشود.
طاهری پور با اشاره به اینکه 29 زمین ورزشی روباز در اختیار نوجوانان و جوانان قرار گرفته است، بیان کرد: با اتمام این سه زمین ورزشی، 32 زمین ورزشی روباز در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
شهردار منطقه 9 مشهد افزود: اعتبار این زمینهای روباز ورزشی 10میلیارد ریال است.
