۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

در منطقه 9 مشهد/

29 زمین خالی و بلااستفاده به زمین ورزشی روباز تبدیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 9 مشهد گفت: از سال 88 تاکنون 29 زمین خالی و بلااستفاده به زمین ورزشی روباز برای شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری پور اظهار کرد: امسال با احداث سه زمین ورزشی روباز در منطقه 9، تعداد این زمین‌ها برای استفاده شهروندان به 32 زمین ورزشی روباز می‎رسد.

شهردار منطقه 9 مشهد با اشاره به احداث سه زمین ورزشی روباز دیگر در منطقه افزود: دو زمین روباز ورزشی واقع در ابتدای شهرک طالقانی جنب بوستان یاس و فکوری 57 و یک زمین ورزشی دیگر نیز در میدان یادگاران احداث می‌شود.

طاهری پور با اشاره به اینکه 29 زمین ورزشی روباز در اختیار نوجوانان و جوانان قرار گرفته است، بیان کرد: با اتمام این سه زمین ورزشی، 32 زمین ورزشی روباز در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

شهردار منطقه 9 مشهد افزود: اعتبار این زمین‌های روباز ورزشی 10میلیارد ریال است.

 

