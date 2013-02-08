مسابقات استانی تیراندازی به اهداف پروازی در استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر مسابقات تیراندازی جام دهه فجر در هیئت تیراندازی استان کرمانشاه برگزار می شود.

در این سری از مسابقات که با حضور ورزشکارانی از سراسر استان برگزار می شود، شرکت کنندگان در قسمت اهداف پروازی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات در روز های 19 و 20 بهمن ماه در محل سایت تیراندازی اهداف پروازی هیئت تیراندازی استان کرمانشاه واقع در ضلع غربی میدان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه در حال برگزاری است و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.

