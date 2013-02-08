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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

مسابقات استانی تیراندازی به اهداف پروازی در استان کرمانشاه برگزار می شود

مسابقات استانی تیراندازی به اهداف پروازی در استان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: هیئت تیراندازی استان کرمانشاه مسابقات استانی تیراندازی به اهداف پروازی جام دهه فجر را درشهر کرمانشاه برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر مسابقات تیراندازی جام دهه فجر در هیئت تیراندازی استان کرمانشاه برگزار می شود.

در این سری از مسابقات که با حضور ورزشکارانی از سراسر استان برگزار می شود، شرکت کنندگان در قسمت اهداف  پروازی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات در روز های 19 و 20 بهمن ماه در محل سایت تیراندازی اهداف پروازی هیئت تیراندازی استان کرمانشاه واقع در ضلع غربی میدان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه در حال برگزاری است و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.
 

کد مطلب 1812050

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