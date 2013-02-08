تاکید بر وحدت مسئولان و حضور مردم/اقتدار ایران آمریکا را خاضع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: با وقوع انقلاب پایبندی به دموکراسی حقیقی و نه دموکراسی مهار شده در کشور حاکم شد و هم اکنون انتخابات ایران با حضور 40 میلیونی مردم برگزار می شود که نشان می دهد انتخابات در ایران برخلاف کشورهای غربی سالم و بر پایه مردمی است.

وی دموکراسی مهار شده را همان قلدری و دیکتاتوری عنوان کرد و افزود: تمام انتخابات برگزار شده در کشور از اول انقلاب تاکنون نشان داده که دموکراسی واقعی حاکم بوده و تصمیمات مهم کشور در پای صندوقهای رای و توسط مردم گرفته می شود. انقلاب ایران انفجار علمی بود خطیب جمعه اردبیل همچنین با تشریح دستاوردها و ثمرات انقلاب در کشور، پیشرفت های علمی و تکنولوزیکی را ایران از دستاوردهای انقلاب عنوان کرد و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران انفجار علمی کشور بود و تحول عظیم علمی را حادث شد. بی شک بزرگترین خدمت انقلاب به ایران ارتقا بنیه علمی کشور بود که امروز اثرات آن را می توان به راحتی دید.

وی نهادینه شدن حاکمیت ملی و دموکراسی حقیقی را از دیگر ثمرات انقلاب 57 برشمرد و یادآور شد: استقلال سیاسی، اقتدار اقتصادی، تجلی وزن سیاسی و غرور ملی، حاکمیت ارزشهای دینی و آزادی بیان از دیگر دستاوردهای انقلاب در کشور بود.

عاملی با بیان اینکه باید این دستاوردها تبیین شود، تاکید کرد: نسل حاضر و آینده نظام باید با عظمت، اقتدار و ارزشهای انقلاب اشنا شده و بدانند که این انقلاب عزم و اراده ملت ایران بود و تبیین این مهم البته برای دشمنان یاس و دلسردی به همراه خواهد داشت.

تسخیر عرصه های علمی مدیون خودباوری ناشی از انقلاب است

وی با اشاره به تحولات علمی دنیا، عقب ماندگی در این حوزه را غیرقابل جبران عنوان کرد و ادامه داد: امروز پس از 34 سال ایران در عرصه های عظیم علمی و برتر دنیا یکه تازی می کند و این مدیون استقلال و خودباوری ناشی از انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به دستیابی کشور به دانش سوخت هسته ای، علوم زیستی، دارویی، پزشکی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، نفت و گاز، سلولهای بنیادین، دانشهای بنیادین از جمله نانو تکنولوژی و... ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در این عرصه ها حرفهای زیادی برای گفتن دارد و دنیا آن را باور کرده است.

وی با اشاره به اجرای بیش از 40 پروژه بزرگ و عظیم در حوزه نفت و گاز با وجود تحریمها و با اتکا به دانشمندان و مهندسان بومی متذکر شد: قرن 21 را قرن نانو نامگذاری کرده اند و خوشبختانه با بهره گیری از تفکر انقلابی در کشور به این عرصه نیز وارد و موفقیتهای بزرگی حاصل شده است.

عاملی تحریم علمی کشورهای جهان را از سوی برخی کشورهای غربی بزرگترین ظلم برای بشریت دانست و بیان داشت: در زمینه علوم هوا فضا و برنامه های ماهواره ای نیز رشد چشمگیری داشته ایم که با به هیچ وجه با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

هواپیمای رونمایی شده "قاهر" در ردیف F18 آمریکا است

وی با بیان اینکه هم اکنون 96 درصد ماهواره های جاسوسی پرتاب شده به فضا به کشور آمریکا تعلق دارد، ورود ایران به این عرصه را نیاز اساسی و نشان از دستیابی کشور به قدرت برتر دنیا برشمرد و تاکید کرد: ما در زمینه تولید تجهیزات نظامی نیز به خودکفایی رسیده ایم، رونمایی از تانک، موشک های دور برد و هواپیما از جمله این پیشرفت ها است، چنانچه به اذعان غرب هواپیمای رونمایی شده قاهر ایران در ردیف F18 آمریکا است.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه دنیا باید تمام پیشرفت های علمی کشورمان را قبول کند، تصریح کرد: با وجود اینکه آمریکا از ظهور یک ابرقدرت جدید در عرصه بین المللی هراس دارد، اما اقتدار ایران آمریکا را خاضع کرده و یا کشورهای دیگر بویژه ایتالیا اعلام کرده که ایران بزرگترین شریک تجاری این کشور می شود.



دعوت غرب برای مذاکره ناشی از اقتدار انقلاب است

وی همچنین با اشاره به استقلال سیاسی ایران پس از انقلاب عنوان کرد: قبل از انقلاب کشور مستعمره غرب بویژه آمریکا بود، روی کار آمدن حکومت های جدید با دستور آمریکا و انگلیس بود و حتی برای عزل و نصب ها باید از این کشورها اجازه گرفته می شد، ولی ما پس از انقلاب در زمینه سیاسی مستقل شدیم.



عاملی از دیگر دستاوردهای انقلاب به کشور را ارتقا وزن ساسی عنوان کرد و گفت: 35 سال پیش کشور ایران به لحاظ سیاسی در هیچ نقطه ای از دنیا جایگاه نداشت، اما الان تحولات منطقه و حتی بین المللی با نظر ایران صورت می گیرد، ما کشور فراموش ده جهان سومی بودیم و امروز به برکت انقلاب به اتکای منطقه ای رسیده ایم.

وی دعوت غرب بویژه اروپا و آمریکا برای مذاکره مستقیم را ناشی جایگاه قدتمند و مقتدر ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای دانست.

وحدت و عقلانیت نیاز جامعه و مسئولان

امام جمعه اردبیل همچنین با اشاره به دو راه مهم برای حفظ و نگهداری از دستاوردهای انقلاب و نظام تاکید کرد: وحدت و عقلانیت مسئولان و حضور مردم در صحنه تنها راه حفظ تمام این دستاوردها است.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور از جمله اختلاس بزرگ و میلیاردی متذکر شد: برخی می گویند که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هزینه ای برای کشور بود که تحمیل شد، اما این هزینه نیست و نباید اجازه داد که یک مسئول عزت و عظمت 34 ساله را که با خون دل خوردن به دست آمده با این اقدام خود از بین ببرد.

حضور در راهپیمایی 22 بهمن اثبات نظام است

عاملی حضور مردم در صحنه های مهم انقلاب را از دیگر راه های حفظ انقلاب ارزیابی کرد و ادامه داد: دشمن تلاش می کند که با توطئه های مختلف مردم را از انقلاب دلسرد و از مسئولان دور کند، اما حضور مردم یاس و ناامیدی را برای دشمنان به ارمغان می آورد و بی شک در راهپیمایی 22 بهمن حضور مردم اراده ملی را دفاع از آرمانها نشان خواهد داد.

وی بصیرت و هوشیاری را از ویژگیهای مهم مردم ایران در شرایط حساس برشمرد و تاکید کرد که هر گامی در 22 بهمن برداشته شود در راستای اثبات نظام و انقلاب اسلامی است.