مذاکره مستقیم با ایران شیطنت جدید آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم سلامتی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه ای با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به صراحت هدف آمریکا از این نوع بحث ها تبیین فرمودند و آن را رد کردند اظهارداشت: آمریکا در گفتار خود هیچ صداقتی ندارد بلکه آنها می خواهند با طرح این نوع بحث ها بین مسئولان نظام اسلامی اختلاف بیاندازند.

وی موضع گیری صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل این بحث را مورد اشاره قرار داد و گفت: در بحث مذاکره با آمریکا، ملت ایران با بصیرت و هوشمندی که دارند ، هر چه را که رهبری بفرمایند قبول خواهند کرد.

حجت الاسلام سلامتی با تاکید بر اطاعت از ولی فقیه در برهه حساس کشور اظهارداشت: باید تمامی گروه ها با کنار گذاشتن سلیقه های شخصی و گروهی و با اتحاد و همدلی در مقابل دشمنان ایستادگی کنند.

امام جمعه موقت ارومیه با دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال گفت: ملت مسلمان ایران در راهپیمایی های 22 بهمن با اتحاد و انسجام و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا جواب دشمنی های آمریکا را خواهند داد.

حجت الاسلام سلامتی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه وظیفه شرعی است عنوان کرد: صحنه‌ گردانان و عوامل پنهانی رسانه ‌های دروغ‌ پرداز بیگانه با بزرگنمایی مشکلات و بی‌ارزش جلوه دادن دستاوردها به دنبال این هستند احساسات ملت ایران را تحت تاثیر قرار داده و از حضور آنها در این روز بزرگ جلوگیری به عمل آورند ولی همچنان هدفی عبث و بیهوده را دنبال می‌ کنند.

امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به تاثیر پذیری انقلاب اسلامی از قیام امام حسین (ع) گفت: همانگونه که قیام سالار شهیدان و سرور آزادگان عالم یک حرکت الهی و برای احیای شریعت اسلام، ظلم ستیزی ، حق و حقیقت و امر به معروف و نهی از منکر بود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) نیز دارای همان خصیصه هایی است که قیام ابا عبدالله الحسین (ع) داشت.