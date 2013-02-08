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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

معلمی:

ملت ایران در 22 بهمن فریاد همدلی را به گوش جهانیان می رسانند

ملت ایران در 22 بهمن فریاد همدلی را به گوش جهانیان می رسانند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال، فریاد همدلی و اتحاد را به گوش جهانیان خواهند رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی امروز در خطبه های نماز جمعه قائم شهر با بیان اینکه ارتباط با آمریکا با توجه به تحریم های فلج کننده، ادوات نظامی و جمع کردن تروریست های دیگر بر علیه ایران اشتباه بزرگ است، افزود: آمریکا با عوامل مختلف به نتیجه نرسید اکنون برای پوشاندن رسوایی خود اعلام مذاکره داده است.

وی با اشاره به اینکه رهبری بدنبال اقتدار، عزت، صلابت ملت و کشور است اذعان داشت: افرادی که بدنبال برقرار کردن سلطه آمریکا در ایران هستند ملت گریبان آنها را خواهند گرفت.

معلمی تاکید کرد: رفتار آمریکا در حمایت از فتنه گران، صهیو نیست ها، ترور دانشمندان هسته ای، تحریمها ، جنایت ها و بلوکه کردن سرمایه های کشور هیچ سنخیتی برای مذاکره ندارد.

وی افزود: برگ برنده آمریکا کشاندن ایران پای میز مذاکره بوده و ملت ایران در مقابل تهدیدات مغلوب نمی شوند.

امام جمعه قائم شهر با اشاره به اینکه اصل نظام، دولت و اداره امور جامعه با اراده رهبری است، اظهار داشت: مسئولان در برهه کنونی باید با هم متحد و یکدل باشند تا بر توسعه ایران اسلامی افزوده شود.

وی بیان داشت: دشمن از تفرقه و توطئه افکنی بین مسئولان در کشور سواستفاده می کند و خواستار تخریب افکار جوانان در کشور علیه ولایت و رهبری است.

کد مطلب 1812053

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