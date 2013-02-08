دشمنان نگران سرایت انقلاب ایران به سایر نقاط جهان اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر جمعه در جمع نمازگزاران با تبریک دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: دستاوردهای انقلاب را می توان به دو دسته معنوی و مادی تقسیم کرد که دستاورد معنوی این انقلاب که اصل و اساس آن است، تقویت دین اسلام و حضور دین در عرصه های اجتماعی و سیاسی است.



امام جمعه گناباد افزود: دستاوردهای مادی انقلاب اسلامی ایران نیز به گونه ای است که هر فرد منصفی اگر وضعیت قبل از انقلاب را با وضعیت کنونی آن مقایسه کند اقرار خواهد کرد که در هر سال از 34 سال گذشته به اندازه کل حکومت پهلوی به مردم خدمت شده است.



حجت الاسلام صادقی نسب گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها نظام سیاسی مستقل دنیاست که زیر بار قدرتهای استکباری نمی رود.



وی بیان کرد: ملت استوار ایران با وجود همه مشکلات، روز 22 بهمن امسال با حضور باشکوه خود در راهپیمایی این روز، مشت محکمی بر دهان دشمنان خواهد کوبید.

امام جمعه گناباد تصریح کرد: اینکه برخی از رسانه های استکبار مدام القا می کنند که مردم ایران خسته شده اند به خاطر ضربه ای است که از این انقلاب خورده اند و انقلاب اسلامی ایران توانست لقمه چربی را از دهان آنها بگیرد.

حجت الاسلام صادقی نسب افزود: آنها می ترسند که این انقلاب به نقاط دیگر جهان اسلام سرایت کند و دست آنها از ذخایر عالم اسلام کوتاه شود لذا همه تلاش خود را بر شکست انقلاب و نظام اسلامی ایران قرار داده اند.