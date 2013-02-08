مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: به فضل الهی راهپیمایی 22 بهمن در سراسر استان چهارمحال و بختیاری رأس ساعت 10 صبح با حضور خیل عظیم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.



گرجی راهپیمایی 22 بهمن را نماد وحدت و یکپارچگی مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی حول محور ولایت عظمای فقیه دانست و تصریح کرد: حضور پرشور مردم نشان دهنده اقتدار ملی و استکبار ستیزی ایران اسلامی است همچنان که یوم الله 22 بهمن سال 88 رسوایی فتنه‌انگیزان را به صدا درآورد و اقتدار ملی ایران را به جهانیان نشان داد.



علی گرجی از برگزاری این راهپیمایی در 34 نقطه استان بصوت ویژه خبر داد.

مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در 34 نقطه استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر استک

شهرکرد – از میدان انقلاب به سمت میدان امامزادگان دومعصوم (ع)



بروجن – از گلزار مطهر شهداء به سمت میدان آزادی



لردگان – از چهارراه قدس به سمت مصلای نماز جمعه



فارسان – از میدان امام (ره) به سمت خیابان شهید بهشتی



اردل - از ابتدای بلوار شهداء به سمت گلزار مطهر شهداء



چلگرد – از مسجد جامع به سمت مسجد حضرت رسول (ص)



شلمزار – از مسجد ابوالفضل العباس (ع) به سمت حسینیه ابوالفضل العباس (ع)



بن – از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهداء



سامان – از مقابل مسجد جامع به سمت حسینیه صاحب الزّمان (عج)



فرخشهر - از مسجد جامع به سمت خیابان 17 شهریور



سورشجان – از مقابل آموزش و پرورش به سمت پارک صاحب الزّمان (عج)



هفشجان – از مسجد جامع به سمت میدان امام (ره)



طاقانک - از چهارراه ولیعصر (عج) به سمت گلزار مطهر شهداء



کیان - از میدان معلم به سمت گلزار مطهر شهداء

سودجان - از مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت گلزار مطهر شهداء



وردنجان - از مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهداء



بلداجی - از میدان انقلاب به سمت گلزار مطهر شهداء



گندمان – از میدان معلم به سمت گلزار مطهر شهداء



فرادنبه - از مقابل شهرداری به سمت مسجد جامع



سفید دشت - از مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهداء



نقنه - از میدان امام (ره) به سمت گلزار مطهر شهداء



آلونی – از میدان امام حسین (ع) به سمت مدرسه راهنمایی شهید مطهری



فلارد – از آموزش و پرورش به سمت گلزار شهداء روستای خنگ



منچ – از گلزار شهداء به سمت دبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی



جونقان – از مسجدالنبی (ص) به سمت میدان امام حسین (ع)



باباحیدر – از میدان نیایش به سمت گلزار مطهر شهداء



پردنجان - از مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت گلزار مطهر شهداء



چلیچه - از مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت گلزار مطهر شهداء



میانکوه - از چشمه سرخون به سمت گلزار مطهر شهداء



دشتک– از حوزه مقاومت بسیج شهید حبیبی به سمت گلزار مطهر شهداء



کاج – از مدرسه راهنمایی شهید رجایی به سمت گلزار مطهر شهداء



ناغان– از مقابل بخشداری به سمت میدان نماز



گهرو - از مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهداء



دستناء – از انتهای خیابان شهداء به سمت گلزار مطهر شهداء