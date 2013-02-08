تشریح آخرین وضعیت لبنانی های ربوده شده/ رد اتهامات علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، مروان شربل ضمن مخالفت با تشکیل کمیته حقیقت یاب ویژه درباره حمله به ارتش لبنان در منطقه عرسال که به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان لبنانی انجامید بررسی این موضوع را در حیطه اختیارات دادگاه نظامی دانست.

وزیر کشور لبنان بیان کرد: بی ثباتی امنیتی و سیاسی و تفاهم نداشتن در آستانه قانون انتخابات، به تعویق انتخابات و ادامه فعالیت پارلمان کنونی منجر خواهد داشت.

شربل در خصوص سرنوشت ربوده شدگان لبنانی در سوریه افزود: بر اساس اطلاعات دریافت شده از طرف ترکیه ای، ابوابراهیم رباینده لبنانی ها کشته شده است و هم اکنون فردی به نام ابوجاسر موضوع را دنبال می کند.

وزیر کشور لبنان بیان کرد: رایزنی ها با طرف ترکیه ای برای رسیدن به راه حل ادامه دارد و بهتر است که موضوع در سکوت و به دور از رسانه ها دنبال شود تا تلاشها به نتیجه برسد.

از سوی دیگر انجمن الشغیله لبنان با صدور بیانیه ای با اشاره به اتهامات بلغارستان درباره دخالت حزب الله لبنان در انفجار بورگاس، اعلام کرد این اتهام زنی تحت فشار آمریکا و صهیونیستها صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است : هدف از این اتهامات، مخدوش کردن چهره مقاومت لبنان است.

این در حالی است که شیخ عفیف نابلسی اعلام کرد: جنجالهای رسانه ای و سیاسی علیه حزب الله لبنان به شکست خواهد انجامید.

وی افزود: متهم کردن حزب الله به دخالت در انفجار بلغارستان، اقدامی برای مخدوش کردن وجهه آن در برابر افکار عمومی غربی و بین المللی است و آنها برای القای اینکه حزب الله یک گروه تروریستی است، تلاش می کنند.