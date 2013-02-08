150 هزار مازندرانی در محافل انس با قرآن کریم استان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه ساری اظهار داشت: درسی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، 150 هزار نفر از مردم استان در سالن هلال احمر و مجتمع نیروی انتظامی حضور داشتند.



وی به راه اندازی پنج دروازه قرآنی در ورودیهای شهرهای استان اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه قرآنی با 25 غرفه در حاشیه این مسابقات انجام گرفته است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران یادآور شد: 23 کارگاه آموزشی تخصصی با حضور 805 داور بین الملی، مربیان و معلمان در این دوره از مسابقات برگزار شد.



علیزاده گفت:24 محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری و تلاوت ویژه مدارس، 24 کرسی با حضور بیش از پنج هزار دانش آموز و 70 محفل انس با قرآن کریم در مساجد، بقاع و مصلاهای استان با حضور 35 هزار نفر برگزار شد.



وی گفت: مازندران در این دوره از مسابقات 10 درصد برگزیدگان را به خود اختصاص داد و از بین 50 برگزیده، پنج برگزیده از قاریان این استان بودند.

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم مازندران از نهم تا چهاردهم بهمن ماه در ساری برپا شد.