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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

علیزاده اعلام کرد:

150 هزار مازندرانی در محافل انس با قرآن کریم استان شرکت کردند

150 هزار مازندرانی در محافل انس با قرآن کریم استان شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، از حضور 150 هزار نفر در محافل انس با قرآن کریم استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده  در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه ساری اظهار داشت: درسی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، 150 هزار نفر از مردم استان در سالن هلال احمر و مجتمع نیروی انتظامی حضور داشتند.

وی به راه اندازی پنج دروازه قرآنی در ورودیهای شهرهای استان اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه قرآنی با 25 غرفه در حاشیه این مسابقات انجام گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران یادآور شد: 23 کارگاه آموزشی تخصصی با حضور 805 داور بین الملی، مربیان و معلمان در این دوره از مسابقات برگزار شد.

علیزاده گفت:24 محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری و تلاوت ویژه مدارس، 24 کرسی با حضور بیش از پنج هزار دانش آموز و 70 محفل انس با قرآن کریم در مساجد، بقاع و مصلاهای استان با حضور 35 هزار نفر برگزار شد.

وی گفت: مازندران در این دوره از مسابقات 10 درصد برگزیدگان را به خود اختصاص داد و از بین 50 برگزیده، پنج برگزیده از قاریان این استان بودند.

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم مازندران از نهم تا چهاردهم بهمن ماه در ساری برپا شد.

کد مطلب 1812064

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