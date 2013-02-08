انتقاد ائمه جمعه جنوب و شرق استان تهران از تفرقه افکنی برخی مسئولان

به گزارش خبرنگاران مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه و حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه بخش جواد آباد ورامین در خطبه های این هفته نماز جمعه، به مسائل مهم دیگری همچون راهپیمایی 22 بهمن 91، مشکلات منطقه ای و مسائل معیشتی مردم در آستانه عید نوروز و... پرداختند.

اتفاقات جلسه استیضاح خارج از عرف و اخلاق اسلامی بود

امام جمعه قرچک در خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت: آنچه در جلسه استیضاح به وجود آمد خارج از عرف و اخلاق اسلامی بود و اگر قدرت برای خداست که نباید تا این میزان با بی اخلاقی در حفظش بکوشیم و در نظام اسلامی اگراصول اخلاقی رعایت نشود آن پست و مقام از مشروعیت می افتد و داشتن حجت شرعی بر محور رهنمود های رهبری است.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی افزود: علی رغم تأکیدات رهبری مبنی بر عدم اختلاف مسئولان و محوریت وحدت میان سران قوا متاسفانه شاهد چنین اتفاقات ناگواری هستیم که خوراک خبری برای رسانه های بیگانه درست می کند و ازهمین جا به مسئولانی که اخلاقیات را رعایت نکردند، میگویم شاد کردن دشمنان گناه است.

وی عنوان داشت: هدف استکبار و شاه ملعون حذف اسلام از میان زندگی مردم ایران بود و در زمان طاغوت آنها به دنبال تضعیف ارزشهای دینی و تقویت فرهنگ جدایی روحانیت و مردم وابستگی و از دگر سو ترویج خود باختگی به بیگانگان و اختلاف میان حوزه و دانشگاه بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک ادامه داد: اسلام حب به وطن را تأیید میکند، اما بر روی آن پافشاری و تأکید نمی کند و آن را هدف نمی داند، زیرا همه چیز ما باید در راه دین خدا قربانی بشود و آنچه که باعث شد ملت بی نظیرایران در میان تاریخ مقاومت کند این اندیشه های ماتریالیستی نبوده است.

وی ضمن بازخوانی صفحاتی از تاریخ معاصر گفت:غربیها با تحمیل جنگ بر ایران نتوانستند کاری کنند، زیرا ما استوارانه در برابر جهانیان ایستاده ایم و جنگی که باعث شد روحیه ایثار، مقاومت، آزادی خواهی و عزتخواهی در ایران و دنیا بوجود بیاید برای ما نعمت بود، البته تأکید ویژه می کنیم تحریمها یکی پس از دیگری نتوانست ما را در انزوا ببرد بلکه ما رابارورتر کرد.

حجت الاسلام اسماعیلی در ادامه با بازخوانی سخنانی از رهبری بیان داشت: مقام معظم رهبری فرموده اند امروز تکلیف ما در اسلام خواهی و محوریت آن، ایجاد و حفظ وحدت، برقراری دولت و مجلس اسلامی، تحول فرهنگی بر مبنای اسلام، تکریم مقام شهادت و روحیه شهادت طلبی و توصیه به تقوی و پرهیز از وسوسه های شیطانی خلاصه می شود که توجه شما در به کار بستن این موارد بسیار مهم است.

وی افزود: برخی فکر می کنند راه نجات از تحریمها فقط قناعت است، اما باید به اهداف دشمن واقف باشیم، که مبادا با تحریکات ایشان مردم در مقابل نظام بایستند. ملت ما بصیر و بیداراست و در مقابل نقطه حرکت دشمن حرکت می کند.

حجت الاسلام اسماعیلی تأکید کرد: البته تحریمها در ظاهر سخت بوده وبه صورت مقطعی مشکل ساز هستند، اما همین تحریمها ما را به پیشرفت وخودکفایی رسانده است که تجلی آن را در پیشرفت فناوریهای علمی ایران میبینیم، امروز ایران به پایگاه بیداری و آزادی ملتهای عالم تبدیل شده است به نحوی که عوامل استکبار می گوید "ایران ما را به ذلت کشاند و به زانودر آورده است".

وی افزود: همه این برکتها به سبب مقاومت نیروهای ارزشی و خانواده های انقلابی و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری است؛ البته توجه بشود که تنهاپیشرفتها ما را عزیز نکرده است، بلکه سلطه ناپذیری ما بسیار مهم است که بهچشم امید مظلومان جهان تبدیل شده ایم.

امام جمعه قرچک پیرامون نشست 5 + 1 بیان داشت: در این مذاکرات تنها بحث پیرامون مباحث هسته ای نیست بلکه در تمامی موارد قصد فشار آوردن بر ایرانرا دارند، مقام معظم رهبری پیرامون همین مذاکرات 5 + 1 می گویند: "من دیپلمات نیستم بلکه انقلابی هستم و حرف را صریح و صادقانه میگویم، امروزاگر کسی بخواهد سلطه آمریکا را بر ایران تکرار کنند ملت گریبان آنها راخواهند گرفت، رفتار آمریکا در حمایت از فتنه گران و لشکر کشی به کشورهای اسلامی و ترور دانشمندان و اعمال تحریمهای فلج کننده هیچ سنخیتی بامذاکره ندارد".

وی افزود: آنچه در جلسه استیضاح به وجود آمد خارج از عرف و اخلاق اسلامی بود و اگر قدرت برای خداست که نباید تا این میزان با بی اخلاقی در حفظش بکوشیم، در نظام اسلامی اگراصول اخلاقی رعایت نشود آن پست و مقام از مشروعیت می افتد، داشتن حجت شرعی بر محور رهنمود های رهبری است، علی رغم تأکیدات رهبری مبنی بر عدم اختلاف مسئولان و محوریت وحدت میان سران قوا متاسفانه شاهد چنین اتفاقات ناگواری هستیم که خوراک خبری برای رسانه های بیگانه درست می کند و ازهمین جا به مسئولانی که اخلاقیات را رعایت نکردند می گویم شاد کردن دشمنان گناه است.

آمریکا با طرح پیشنهاد مذاکره قصد اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان را دارد

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه در خطبه های نماز جمعه این هفته فیروزکوه گفت: مطرح شدن پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی مقامات این کشور به این دلیل است که آنان در صددند تا از این حربه به عنوان وسیله ای برای اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان استفاده کنند.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: مردم امسال با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن وفاداری خود را به آرمانهای نظام و شهدا اعلام می کنند و دشمنان برای مقابله با نظام اسلامی هرچه در توان داشتند به کار گرفتند، ولی راه به جایی نبردند.

وی تصریح کرد: شرکت گسترده مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب سرنوشت ساز است و مردم باید با حضور خود در این راهپیمایی پاسخی دندان شکن به دشمنان اسلام انقلاب بدهند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: توقیف اموال ایران، تحریمهای مختلف، جنگ تحمیلی، حمایت از منافقین، جنگ نرم و جنگ اقتصادی را از جمله توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی عنوان داشت: مطرح شدن مسئله مذاکره با آمریکا از سوی مقامات این کشور به این دلیل است که آنان در صددند تا از این حربه به عنوان وسیله ای برای اختلاف افکنی بین مردم و مسئولان استفاده کنند.

امام جمعه فیروزکوه اضافه کرد: تجربه کشورهایی نظیر عراق و لیبی نشان می دهد، رابطه با آمریکا از مشکلات اقتصادی نمی کاهد، زیرا آمریکاییها ثابت کردند به وعده های خود پایبند نیستند.

22 بهمن فرصتی است که انتظار خود را از نخبگان و مسئولان به نمایش بگذاریم

امام جمعه بخش جواد آباد ورامین در خطبه های نماز جمعه این هفته جوادآباد گفت: روز 22 بهمن بهترین فرصت است انتظار خود را از نخبگان و مسئولان که وحدت و همدلی است را به نمایش بگذاریم.

حجت الاسلام سید حسین حسینی افزود: خداوند را شاکریم که ملت ایران را به ولی فقیهی سپرده که با روحیه انقلابی، با شجاعت، صراحت، صادقانه و با بینش فراوان از کیان ملت و مملکت ایران حتی همه مسلمانان و شیعیان جهان محافظت می کند و تمام راه های نفوذ مستکبران را بسته که 34 سال است از هر راهی خواستند وارد بشوند و تسلط شیطانی پیدا کنند با سد عظیم ولی فقیه مواجه شدند و تا سرحد جنون رسیده اند و اکنون نیز که سیاست خاورمینه ای آمریکاییها دچار شکست شده و دنبال برگ برنده می گردند و آن هم با طرح مکرر آمادگی برای مذاکره با ایران است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند این یک حرکت حیله گرانه است، زیرا آنها اسلحه را مقابل ملت ایران گرفته و می گویند یا مذاکره یا شلیک که اصلاً با هم سازگار نیست و تا به حال نیز ملت ایران از آمریکا حسن نیت ندیده اند، چون مرتب ایران را تحریمهای فلج کننده کرده اند، اما آمریکا بداند که ملت ایران در رأس آن مقام معظم رهبری هیچ برگ برنده ای را به شما نداده و نخواهد داد.

امام جمعه بخش جواد آباد ادامه داد: مقام معظم رهبری به برخی از افرادی که از پیشنهاد آمریکا خوشحال شده اند هشدار داده و فرمود مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کندزیرا تا به حال آمریکاییها به هیچ یک از وعده های خود عمل نکردند و هرکس بخواهد سلطه آمریکا را مجدداً برقرار کند و برای جلب رضایت آمریکاییها از منافع ملی، پیشرفت کشور و استقلال ملی صرف نظر کند، ملت گریبان او را می گیرد.

وی عنوان داشت: تاکنون یعنی 34 سال انقلاب و ملت ایران با مدیریت هوشمندانه و الهی ولایت است که با عزت و پیشرفت تمام ایستاده و از این به بعد نیز مطیع محض ولایت خوهند بود و این تنها راه مصونیت است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: شایعه است که عده ای می خواهند کار کنند، نمی گذارند و این تهمت و افتراست، زیرا هر کس قصد خدمت داشته باشد راه کاملاً باز است، همان طور که تا به حال باز بوده، مگر اینکه قصد خیانت یا چیز دیگری داشته باشد و این ترفند دشمن است.

وی با اشاره به 22 بهمن گفت:باید توجه داشته باشیم که در شرایط خاصی قرار داریم و آمریکا وغرب به انتظار نشسته اند که نتیجه تلاشهای ننگین خود را ببینند که آیا تحریمهای فلج کننده و توطئه های براندازی و شایعات دروغ و تهدیدات آنها در ایران اثر گذاشته یا نه و به قول خودشان ملت ایران به زانو در خواهد آمد یا نه و آیا توانسته اند مردم را از نظام و رهبری جدا کنند و آیا مردم دلسرد شده اند.

امام جمعه بخش جواد آباد اضافه کرد: دشمنان منتظرند که مردم از انقلابی که کرده اند اظهار پشیمانی کنند، اما نمی دانند که مردم دستاوردهای انقلاب اسلامی را که در ایران ایجاد شده را هم فراموش نکردند و هم از دست نخواهند داد، مردم می دانند که انقلاب یک نظام اسلامی را به جای رژیم ضد اسلامی آورد و یک نظام مردمی را به جای یک رژیم دیکتاتور و مستبد آورد.

حجت الاسلام حسینی افزود: روز 22 بهمن بهترین فرصت است که رابطه قوی ملت و رهبری را به رخ جهانیان بکشیم و حتی به نخبگان سیاسی هم نشان بدهیم که ملت از شما هم جلوتر است و انتظار خود را از نخبگان و مسئولان که وحدت و همدلی است را به نمایش بگذاریم و ضربه محکمی به دهان آمریکای مکار و خبیث بزنیم تا فکر بر اندازی نظام و تسلط دوباره به ایران را کاملا فراموش کند.

وی تصریح کرد: در دفاع از اسلام، شهری و روستایی مطرح نیست، همه باید کمک کنند و مسلماً باید در راه دفاع از ارزشها خودشان را آماده هر تحریم، سختی و مشکلی بکنند و جامعه اسلامی باید همیشه با کفر و استکبار مبارزه کوتاه نیاید.