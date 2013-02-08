سرمربی اسبق رئال مادرید گزینه هدایت تیم فوتبال چلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاوران رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی "پلگرینی" را یکی از بهترین گزینه های مربیگری این باشگاه می دانند. این مربی شیلیایی در این فصل مالاگا را با وجود مشکلات شدید مالی به مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رسانده است.

به گفته شبکه تلویزیونی اسپانیایی "پونتوپلوتا" چلسی در چند روز اخیر با این مربی 59 ساله تماس گرفته است. پلگرینی که سابقه مربیگری در رئال مادرید را نیز در کارنامه خود دارد بدون شک نمی تواند پیشنهاد یک تیم لیگ برتر مثل چلسی را رد کند.

انتظار می رود در پایان فصل جاری بیشتر ستاره های مالاگا توسط باشگاه فروخته شوند و یوفا نیز به دلیل مشکلات مالی این باشگاه اسپانیایی را با محرومیت هایی روبرو کند.