پیوند صنعت و دانشگاه در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز جمعه در شصت و ششمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور در قزوین اظهارداشت: محوری ترین دست آورد انقلاب اسلامی توسعه علمی در کشور است.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، قزوین از نظر توسعه یافتگی یکی از استان های شاخص کشور است که حرکت روبه جلو و پیشرفت آن رشد قابل توجهی دارد.



عجم با تبریک ایام دهه فجر و گرامی داشت این ایام تصریح کرد: خدا را شاکریم که در این استانِ علم و عالم پرور، میزبان افراد نخبه و علمی سراسر کشور هستیم.



استاندار قزوین گفت: استان قزوین با حدود یک میلیون و300 هزار نفر جمعیت از استان های متصل کننده بخش های مختلف کشور و استانی صنعتی است که تعداد سه هزار و 354 واحد صنعتی فعال دارد در حالی که قبل از انقلاب تنها 147واحد صنعتی در این منطقه مستقر بود.



این مسئول اظهارداشت: توانمندی های استان قزوین تنها در صنعت خلاصه نمی شود و با داشتن قابلیت های دیگر دومین استان کشور در جذب سرمایه های خارجی هستیم و بیش از 143 کشور در این استان سرمایه گذاری کرده اند و ‌کشاورزی مدرن هم از دیگر مزیت ها و ویژگیهای این استان است که با حاصل خیزی زیاد و اقلیم مناسب و مردم زحمت کش که در تامین نیازهای ملی ایفای نقش جدی دارند در آماده کردن بستر امنیت غذایی کشور نقش به سزایی دارد.



وی ادامه داد: البته در بخش صنعت نیازمند کمک مراکز علمی هستیم از این منظر که پیوند آموزش عالی و صنعت یک نیاز ضروری است باید بستر این پیوستگی را بیشتر فراهم کنیم که این مهم نیازمند افکار خلاق و هم چنین افراد نخبه است که خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی نقش ویژه ای در پیمودن این راه دارد.

عجم اضافه کرد: در بخش ایده های دانش بنیان که سر لوحه کار این دانشگاه است بدون اغراق قزوین یکی از چند دانشگاه برتر کشور محسوب می شود و می تواند جایگاه خود را بخوبی تثبیت کند.

استاندار قزوین یادآورشد: این استان پیش از انقلاب تنها یک مرکز آموزش عالی در سطح کاردانی داشت که به برکت انقلاب اسلامی در حال حاضر یکی از استان های پیشرو در مباحث علمی است و با توجه بیشتر به جوانب کیفی مراکز علمی می توانیم دانش را به صنعت و ثروت تبدیل کرده و در جهت رشد و تعالی کشور از آن برخوردار شویم که تحقق آن در گرو حمایت همه جانبه مسئولان استان است.

عجم گفت: قزوین از مردمانی قدرشناس برخوردار است که یکی از خصوصیت های این استان پذیرش علمی مردم است که ویژگی مهمی به حساب می آید.



وی در پایان بیان کرد: امیدواریم در این دو روز میزبان خوبی برای همه عزیزان و روسای دانشگاه های آزاد اسلامی کشور باشیم و بتوانیم از تجارب روسا و استادان دانشگاهها در جهت رشد بیش از پیش دانشگاه آزاد اسلامی قزوین استفاده کنیم.

