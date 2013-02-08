به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده ظهر جمعه در بین خطبه های نماز جمعه ارومیه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ایستگاه هواپیمایی آسمان در ارومیه با حضور وزیر راه و شهرسازی افزود: دیروز با حضور نیکزاد کلنگ احداث این طرح در ارومیه بر زمین زده شده و و با راه اندازی سال آینده، ارومیه صاحب چهارمین ایستگاه هواپیمایی آسمان در کشور می شود.

وی به دستاوردهای سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: در این سفر تصمیمات بسیار خوبی برای توسعه استان گرفته شد که افزایش سرعت کار در راه آهن مراغه – ارومیه از مهاباد به سمت ارومیه یکی از این موارد بود.

جهانگیرزاده در ادامه با دعوت از مردم استان برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال عنوان کرد: 22 بهمن یکی از نمادهای اتفاق ملی، اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: دشمنان ایران با احساس خطر از این روز بزرگ، فشارهای بسیاری را بر علیه مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی انجام می دهند که البته نتیجه تمامی آنها شکست است.

وی تاکید رد: 22 بهمن امسال عملیاتی بسیار ارزنده تر و سخت تر از عملیات های زمان دفاع مقدس است که باید با تلاش و اهتمام همگانی در آن شرکت کنیم.

جهانگیرزاده همچنین به تلاشهای دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس در این خصوص تلاش می کنند و اعطای کمک مالی برای شهروندان در ماه پایانی سال نیز در این رابطه است.