مردم در انتخابات دشمنان را مایوس می کنند/برخورد جدی با مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی ظهر جمعه در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) اظهار کرد: روابط اجتماعی باید براساس عدالت بنیان گذاشته شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اراده دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی جدی است و ما به مفسدان اقتصادی رحم نخواهیم کرد.

حجت الاسلام رئیسی افزود: آنچه باید در قانون گذاری، اجرا و قضاوت مورد توجه واقع شود بحث عدالت محوری است.

وی بیان کرد: امروز اطاعت از رهبری و ولایت یک امر شعاری نیست و به عنوان یک امر واقعی و حقیقی به شمار می آید.

معاون اول قوه قضائیه افزود: همه مسئولان در قسمت های مختلف نظام باید خودشان را به طور جدی مطیع امر ولایت بدانند و اگر رهبری می فرمایند وحدت در بین مسئولان ضروری است این در واقع یک سیاست و استراتژی بسیار مهم است که مسئولان باید به آن توجه کنند.

حجت الاسلام رئیسی بیان کرد: دشمن بدنبال این است که بد اخلاقی از مسئولان نظام ببیند و این در حالسیت که بد اخلاقی برای همه بد است و برای مسئولان و مدیران بدتر است.

وی افزود: شاد کردن دشمن و گام برداشتن در راستای شاد شدن مخالفان نظام و اسلام واین که کاری کنیم دشمنان نظام برای آن کف بزنند یک گناه نابخشودنی به حساب می آید.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فتنه 88 اظهار کرد: در فتنه سال 88 دشمن می خواست مردم را نسبت به مسئولان نظام بدبین کند و با خالی کردن دل مردم ساز و کار انتخابات ایران را زیر سئوال ببرد.