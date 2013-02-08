مشکلات و گرانی تاثیری در حضور مردم در راهپیمایی22 بهمن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در میدان امام (ره) این شهر برگزار شد با بیان گوشه‌ای از سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه مذاکره با امریکا افزود: همان طوری که رهبری فرمودند، مذاکره با تهدید و تحریم معنی نمی‌دهد و در این شرایط اگر کسی بخواهد مذاکره کند، مردم قهرمان ایران اسلامی اجازه نمی‌دهند و به هیچ عنوان تسلیم زورگویی‌های آمریکا نخواهند شد .

وی با تبریک ایام الله دهه فجر رمز پیروزی انقلاب اسلامی را ایمان و اعتقاد، رهبری و اتحاد مردم بیان کرد و گفت: رژیم دست نشانده طاغوت با وجود حمایت شرق و غرب نتوانست در مقابل قیام مردمی که با دست خالی ولی با ایمان و اتحاد پشت سر امام خود حرکت کردند، بایستد و دشمن این رمز و موفقیت را شناسایی کرده، بنابراین با تمام توان خود را برای شکست این سدهای محکم به میدان آورده است.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: استکبار جهانی با تحمیل جنگ هشت ساله، ترور شخصیت‌ها مردم بی‌گناه، اعمال تحریم‌های مختلف، تهاجم فرهنگی سعی کرده این انقلاب مردمی را با شکست روبرو کنند اما با ایمان مردم، وحدت، همدلی و اطاعت از رهبری موفق نشده‌اند، اما دشمن از پای ننشسته و این اصول مهم را با چنگ نرم مورد حمله قرار داده است .

وی تصریح کرد: تبلیغات رسانه‌ها و ماهواره‌های غربی، اعتیاد شده‌ها توطئه دیگر دین و هویت ملت ایران به ویژه نسل جوان ما را مورد حمله قرار داده است، بنابراین خانواده‌ها و مسئولان ذی‌ربط باید مراقب این توطئه‌های خاموش و بی صدا اما خانمان برانداز باشند .

میردامادی در بخش دیگری از سخنانش به قیام امام خمینی (ره) از سال 41 اشاره کرد و گفت: حضرت امام (ره) از سال 41 قیام خود را علیه ظلم و فساد طاغوت آغاز کرد و طی سال‌های مبارزه و قیام ذره‌ای از اصول و مبانی اسلامی دور نشد، رنج زندان و تبعید و دوری از وطن را به جان خرید و با هدایت مردم از خارج از وطن زمینه ساز انقلاب بزرگ ملت ایران را فراهم کرد.

وی یادآور کرد: رژیم شاهی با تمام توانایی‌های که داشت، نتوانست در مقابل این مرد الهی مقاومت کند .

دشمن از انرژی هسته‌ای ما نمی‌ترسد

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به دستاوردهای نظام طی 34 سال گذشته بیان کرد : با وجود مشکلات و تحریم طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی و با توکل به خدا، خودباوری و تلاش جوانان و اندیشمندان این مرز و بوم موفق شدیم در زمینه‌های مختلف علمی، صنعتی، نظامی، هوافضا، انرژی هسته‌ای و سلول‌های بنیادی رشد چشمگیری داشته باشیم .

وی ادامه داد: دشمن از انرژی هسته‌ای ما نمی‌ترسد، زیرا خودشان بمب‌های اتمی دارند و م‌یدانند ایران اسلامی نه نیاز به بمب اتم دارد، نه دین به ما چنین اجازه‌ای را می‌دهد، اما ترس آنها از بیداری ملت‌هاست که به یمن انقلاب اسلامی در دنیا در حال افزایش و حتی به کشورهای اروپایی و امریکا سرایت کرده است.

میردامادی همچنین با اشاره به سالروز صدور حکم اعدام سلمان رشدی کافر توسط حضرت امام (ره) یاد آور شد: اگر حکم الهی امام عزیز (ره) اجرا شده بود، امروز هیچ‌کس جرات نمی‌کرد به مقدسات مسلمانان، پیامبر (ص) و احکام اسلامی اهانت کند، فیلم بسازد و قرآن کریم را آتش بزند.

