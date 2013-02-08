فیلم هایی که به روی پرده سینما آزادی کرمانشاه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، درششمین روز برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان کرمانشاه سه فیلم « بشارت به یک شهروند هزاره سوم » ساخته « محمد هادی کریمی» از ساعت 16 تا 18 ، « برلین منفی 7 »به کارگردانی « رامتین لوافی پور » از ساعت 18 تا 20 و«سر به مهر» ساخته « هادی مقدم دوست» درسینما آزادی به نمایش در آمدواین فیلم ها نیز توسط داوران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، محمدهادی کریمی کارگردانی فیلم سینمایی " بشارت به یک شهروند هزاره سوم " را به عهده دارد و«علی لدنی» تهیه‌کننده این فیلم است .

" بشارت به یک شهروند هزاره سوم " با حضور حمید فرخ نژاد، نیکی کریمی و بیتا فرهی اجرا می شود و این فیلم حکایت می کند که: مینو در تب‌و‌تاب رسیدن به آرزویی که سال‌ها انتظارش را می‌کشیده با یک دعوت مواجه می‌شود.

دعوتی که یک سوی آن دشواری‌های طاقت فرساست و سوی دیگر آرامشی که برای او بی معنا است، اما مینو اولی را بر می‌گزیند.

گفتنی است؛ هنگامه قاضیانی، مهدی احمدی، فرخ نعمتی، امیرحسین آرمان ساعد سهیلی خاطره اسدی شهرزاد کمال زاده احمد ساعتچیان و.. بازیگران فین فیلم هستند.

بنابراین گزارش«برلین منفی 7» به کارگردانی رامتین لوافی پور در سینما آزادی کرمانشاه به روی پرده رفت.

این فیلم، فیلمی ضد جنگ است که زندگی چند مهاجر از کشورهای مختلف را روایت می کند، داستان چند مهاجر که عواقب جنگ و حمله به عراق، آنها را به دنبال جایی برای زنده ماند می کشاند.

"عاطف" همراه دختر و پسر بیمارش به برلین می رسند، جایی که خطری زندگی شان را تهدید نمی کند، اما متوجه می شوند که همه زندگی زنده ماندن نیست...

این فیلم در دو کشور ایران و آلمان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از اقصا نقاط جهان در آن بازی کرده اند! و توم بیشاپز، مصطفی زمانی، کارولین ایشهورن، مسعود رایگان، حلیما ایلتر، سمیر فوکس، مریم عباس و .... بازیگری این فیلم را بر عهده دارند.

بنا به این گزارش فیلم سر به مهر" نخستین ساخته بلند سینمایی هادی مقدم‌دوست فیلمی اجتماعی است و دارای فیلمنامه‌ای قوی و کارگردانی خوب است و به شکلی مخاطب را وارد فضای دینی می‏کند که تماشاگر بی‌آنکه شعاری بشنود یا متوجه شود، نماز خواندن برایش دغدغه می‏شود.

گفتنی است، که این اثر یکی از اولین فیلم‎هایی است که مسایل اعتقادی را به سطح زندگی آورده است و نشان می‎دهد یک باور دینی باعث می‎شود مسیر اجتماعی یک انسان تغییر پیدا کند.

بر پایه این گزارش، دیالوگ‏های فیلم شیرین و آمیخته با طنز است و تاثیرگذاری خوبی دارد، در واقع برخلاف فیلم‏هایی که در جشنواره دیده‎ایم "سر به مهر" دارای ساختار سینمایی است.

