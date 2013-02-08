ملت ایران از تحریم ها سربلند بیرون خواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در مراسم بهره برداری از مجتمع تجاری میلاد نور ساری اظهار داشت: در شرایطی جشن انقلاب را برگزار می کنیم که هر روز تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران شدت و حدت بیشتری پیدا می کند.

وی استقلال، آزادی و اقتدار امروز ایرانیان را حاصل خون شهدا دانست و ادامه داد: این تحریم ها روح خودباوری و عظمت ملت ایران را زنده تر کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه مشکلات اقتصادی پیش آمده را کتمان نمی کنیم چرا که ما نیز از مردم هستیم افزود: در روز 22 بهمن بار دیگر نشان می دهیم دشمن با حرکات تفرقه انگیز کاری نمی تواند بکند.

مقابله با تحریم تولید ملی راه نابودی دشمن



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی درمراسم افتتاح برق‌ رسانی چاه‌های کشاورزی روستاهای شانه‌تراش و پیترودپی بخش بندپی غربی بابیان اینکه تحریم‌ها هیچ مبنای حقوقی ندارد، افزود: تحریم‌های دشمن مبنای حقوقی ندارد و سیاست دوگانه و خصمانه است، دشمن ما را محکوم به کارگیری انرژی اتمی می‌کند که ننگ کشتار اتمی مردم بی‌گناه را به پیشانی دارد.

حجت الاسلام علی اکبر ناصری بیان داشت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گامی مؤثر علیه تهدید، تحریم و سیاست خصمانه نظام سلطه و در رأس آن آمریکا جنایت‌کار است.

این مقام مسئول گفت: در مقابل این دشمن بی‌منطق، مستکبر ضدانسانی که تحریم را بر ملت ما به علت شکست در عرصه‌های دیگر تحمیل کرد یا باید غیرت و شرف انسانی را زیر پا گذاشت و تسلیم شد یا به تولید ملی توجه کرد.

امنیت امروز ثمره فداکاری شهدا



فرمانده سپاه بابل گفت: ما مدیون خون شهدا و روح پاک امام (ره) بوده و هر جا نیاز باشد به ویژه در عرصه سازندگی همانگونه که در طول انقلاب به بهترین نحو از انقلاب حفاظت کردیم خدمت می‌کنیم.

حسین فلاح در مراسم افتتاحیه خانه بهداشت کریم‌کلا بابل درجمع خبرنگاران رسانه بابیان اینکه در سالجاری اجرای 30 پروژه عمرانی بابل به سپاه واگذار شده است، افزود: تعدادی از این پروژه‌ها در هفته بسیج، هفته دولت و تعدادی در دهه فجر امسال اجرا و بهره‌برداری شده که افتتاح خانه بهداشت روستای کریم‌کلا از جمله این پروژه‌ها است.

این مسئول تصریح کرد: باید اهداف سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب را در ایام‌الله دهه فجر سرلوحه کار خود قرار داده زیرا امنیت امروز ثمره فداکاری شهدا است.