صدور 17 هزار و 500 سند مالکیت روستایی در ری و اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نخعی افزود: از این تعداد سند مالکیت صادر شده 11 هزار سند مربوط به روستاهای شهرستان ری و شش هزارو 500 سند مربوط به روستاهای اسلامشهر است.

وی عنوان داشت: پس از پایان برنامه چهارم تا ابلاغ برنامه پنجم توسعه در شهرستانهای ری و اسلام شهر 700 متقاضی برای صدور سند مالکیت ثبت نام کرده اند که در برنامه زمانبندی تا سه ماه اول سال 92 سند مالکیت برای این متقاضیان صادر می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانهای ری و اسلامشهر با بیان اینکه بیشتر واحدهای مسکونی روستاهای ری و اسلام شهر دارای سند مالکیت هستند، ادامه داد: سند مالکیت با شرایطی نظیر استقرار واحد مسکونی در داخل بافت روستا به متقاضیان داده می شود.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه مصوب شد به متقاضیان واحد های مسکونی که در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر قرار دارند سند مالکیت صادر شود؛ بنیاد مسکن شهرستان ری برای ساکنان حسن آباد و کهریزک که مشمول شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت هستند سند مالکیت صادر می کند.

نخعی اضافه کرد:همچنین در اسلامشهر نیز برای متقاضیان واحدهای مسکونی در احمد آباد مستوفی که به تازگی شهر اعلام شده، سند مالکیت صادر خواهد کرد.

کشف لوازم خانگی احتکار شده در پیشوا

با تلاش و هوشیاری بسیجیان شهرستان پیشوا یک محموله کالای احتکار شده به ارزش یک میلیارد تومان در این شهرستان کشف و ضبط شد.

در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی لوازم خانگی در یکی از روستاههای شهرستان پیشوا، پیگیری موضوع به طور ویژه در دستور کار بسیجیان سپاه ناحیه پیشوا قرار گرفت.

بسیجیان با تحقیقات گسترده و پس از کسب اطمینان از درستی این خبر با هماهنگی مقام قضایی و تعزیرات حکومتی به مکان شناسایی شده مراجعه کردند.

نیروهای اعزامی در بازرسی از یک دامداری در روستای "قلعه سین" شهرستان پیشوا موفق شدند کلیه لوازم خانگی احتکار شده را کشف و ضبط و فرد احتکار کننده را نیز دستگیر کرده و در اختیار مقام قضایی قرار دادند.

کشف و پلمب این انبار به منظور مقابله با آن دسته از افراد سودجویی اجرا شد که با سوءاستفاده از نیاز مردم اقدام به احتکار کالاهای اساسی مردم می کنند و براساس این گزارش، ارزش تخمینی کالاهای احتکار شده یک میلیارد تومان است.

دونانوایی دماوند از سوی شورای شهر تقدیر شدند

مسئولان دو نانوایی، شاطر، نان‏ درآور و خمیرگیر "سنگک محله چالکا" و "بربری محله فرامه" در راستای تشویق و ترغیب نانوایان شهر دماوند برای ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم توسط چندی از اعضای شورای شهر با نصب بنر، لوح و هدیه ‏ای به همت اعضای شورای شهر دماوند تقدیر شدند.

علی پهلوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر دماوند در حاشیه این مراسم گفت: نانوایی نیز از جمله مشاغلی محسوب می ‏شود که در این شهر بیش از پیش مورد توجه است و نحوه برخورد مناسب با مشتریان و داشتن اخلاق اسلامی، کیفیت در پخت، رعایت بهداشت و... از جمله ویژگیهای شاخص این دو نانوایی در محلات "چالکا" و "فرامه" بود که مورد تقدیر قرار گرفتند.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر دماوند در ادامه هدف از تقدیر را تشویق نانوایان و ترغیب بیشتر برای ادامه تولید با کیفیت نان خواند و بیان داشت: خبازی یکی از مشاغل پرزحمت و پرمسئولیت است که اگر با تلاش و تجربه نانوا به همراه باشد، رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

مرتضی اسداللهی در پایان اضافه کرد: رعایت نظم، انضباط، اخلاق اسلامی با مشتریان در ارائه نان مطلوب و باکیفیت از جمله ویژگیهای این دو نانوایی است که توسط شورای شهر دماوند مورد تقدیر قرار گرفتند.