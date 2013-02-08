سایپای البرز به دنبال اولین پیروزی در نیم فصل دوم

به گزارش خبرنگار مهر،هفته بیست و پنجم لیگ برتر امروز وفردا با برگزاری هشت بازی پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای حساس این هفته سایپا در خانه به مصاف مس کرمان می رود.

در این بازی که راس ساعت ۱۵:۳۰در ورزشگاه انقلاب برگزار می شود سایپا تلاش دارد به هفته ها ناکامی در لیگ پایان دهد واولین برد خود را در نیم فصل دوم به دست آورد.

سایپا در حال حاضر با ۳۰امتیاز دررده ۱۲جدول جای دارد وبه خوبی می داند در صورت عدم کسب امتیاز کامل این دیدار به جمع تیم های حاضر در منطقه خطر می رود لذا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در این دیدار خانگی ضمن شکستن طلسم نبردن در لیگ به وضعیت خود در جدول سروسامان دهد.

تقابل لوکا بوناچیچ وتقوی وهمچنین نایب رییس سابق باشگاه سایپا از دیگر جاذبه های این بازی است.

سعید بخشی زاده با کمک بهرام کیانی وعلی کناری قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت.