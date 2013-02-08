خانواده های شهدا اسوه های صبر و مقاومت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی با حضور در منزل جانباز شهید حاج عباس محمودی در ساری، خانواده های شهدا را اسوه های صبر و مقاومت دانست و افزود: به پاس وفاداری و پایمردی خانواده های شهدا و مردم مومن و انقلابی بر آرمان های امام راحل و جانفشانی شهدا، امروز سی و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را جشن می گیریم.



جانباز شهید حاج عباس محمودی که در عملیات فتح المبین در سال 61 از ناحیه شکم و پا به علت اصابت گلوله و ترکش خمپاره مجروح شد، چهارشنبه 18 بهمن ماه امسال، به علت نارسایی کلیه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

اهتزاز پرچم علم اندوزی در کشور



سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در جشن راه اندازی رشته آموزشی جراحی مغز و اعصاب دانشکده علوم پزشکی مازندران با اشاره به جایگاه درخشان دانشمندان اسلامی در علم پزشکی، گفت: امروز نیز به همت جوانان پویا و خلاق و دانشمندان متعهد و متخصص، ایران اسلامی در علم طب و تحولات آن حایز جایگاه و نقش مطلوبی است.



وی افزود: با حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی، پرچم علم اندوزی و توسعه فعالیت های علمی در کشور به اهتزاز درآمده است.



استاندار مازندران با اشاره به اعمال تحریم های ناکام دشمنان انقلاب اسلامی، خاطر نشان ساخت: جوانان و پزشکان مجرب این مرز و بوم با اهتمام و خلاقیت، تحریم ها را به یک فرصت مبدل نموده و زمینه های خودکفایی را در علم پزشکی فراهم می آورند.

22 بهمن، بهار پرشکوفه انقلاب اسلامی



نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران به مناسبت فرا رسیدن یوم الله 22 بهمن در پیامی آوردند: ایام الله دهه فجر و 22 بهمن ماه، یاد آور مقطع پرشکوه به بار نشستن امیدها و آرزوها، فجر رهایی مردم ظلم ستیز و حق طلب ایران اسلامی در سایه ی رهبری داهیانه ی حضرت امام خمینی و بهار پرشکوفه انقلاب اسلامی است.



یوم الله بیست و دوم بهمن ماه سر آغاز طلوع نورانی سپیده دمی است که به شب دیجور ستم شاهی پایان داد، تا با اهتزاز پرچم توحید و طنین فریاد توحیدی الله اکبر، به صورت الگویی برای رهایی و سرفرازی ملت های مسلمان جهان در آید.



22 بهمن یادآور حماسه سترگ پیروزی، تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرفراز و همه ایثارگرانی است که در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاورد‌های آن، ایفای نقش کردند.



