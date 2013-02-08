تحریم‌ ها علیه جمهوری اسلامی ایران باعث رشد و خودکفایی این کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام ابراهیم گزمه ظهر جمعه در نشست اخلاقی بصیرتی هیئت های عاشقان ولایت که با حضور خانواده معظم شهدا، معتمدین، مسئولان و اقشار مختلف مردم در هیرمند برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان گمان می کردند با تحریم می توانند ملت ایران را از پای درآورند اما برخلاف تصوراتشان ایران اسلامی امروز به پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف دست یافته و به الگویی برای کشورهای جهان تبدیل شده است.

وی گفت: ملت ایران امروز مقاوم تر از گذشته با حفظ وحدت توطئه های دشمنان علیه این کشور را نقش برآب می کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه هیرمند نیز در این نشست ضمن گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین والفجر8، بیان داشت: حضور مردم در مساجد و رهبری حضرت امام خمینی (ره) و روحانیون، عامل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 بود.

سرهنگ عیسی نکویی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی قصد دارند از راه های گوناگون ملت ایران را از رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات پیش رو باز دارند اما باید بدانند که ملت سرافراز و همیشه در صحنه ایران اسلامی همواره هوشیار بوده و فریب آنان را نمی خورند.

وی افزود: شرکت در انتخابات وظیفه هر ایرانی ولایتمدار و وطن ‌پرست است به همین دلیل تمامی مردم با حضور پرشور در پای صندوق های اخذ رای و پیروی از رهبر معظم انقلاب، نقشه‌ های شوم دشمنان را نقش بر آب می کنند.