به گزارش خبرگزاری مهر، آمار فیلم های منتخب تماشاگران تا تاریخ 19 بهمن ماه اعلام شد.



بر این اساس، فیلم سینمایی "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری تا روز گذشته بهترین فیلم از نگاه مردم است.



اسامی فیلم های منتخب بخش مسابقه سینمای ایران همراه با امتیاز داده شده از سوی تماشاگران به شرح زیر است:



حوض نقاشی (مازیار میری) 3.48



هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) 3.42



دهلیز (بهروز شعیبی) 2.46



رسوایی (مسعود ده نمکی) 2.45



دربند (پرویز شهبازی) 2.17



همچنین اسامی فیلم‌های منتخب از نگاه تماشاگران بخش بین‌الملل جشنواره فجر نیز به شرح زیر است:



1- قاعده تصادف



2- آسمان زرد کم عمق



3- پرتقال ها و آفتاب



4- برلین منفی 7



5- کاروان نظامی



در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سیمرغ داده می شود.

بخش نظرسنجی مردمی جشنواره فیلم فجر یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین بخش‌های این رویداد سینمایی است که کاملا با مشارکت مردم و نظارت کامل جشنواره برگزار می‌شود.

ناظران جشنواره در هر سالن بر روند توزیع برگه‌های نظرسنجی و آرای سوخته و همچنین انداختن آرا در صندوق‌ها نظارت دارند. بخش نظرسنجی مردمی مکانیزمی کاملا مشخص دارد.

امسال برخی رسانه‌ها با هدف مخدوش کردن چهره جشنواره و اعتبار مردمی آن به ارسال خبرها و گزارش‌هایی علیه این بخش اقدام کردند.