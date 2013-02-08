آلومینیوم - پیکان؛ جدال مربیان شوخ طبع برای رهایی از قعر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور میزبان تیم پیکان تهران است.

این دیدار که از ساعت 15:30 روز شنبه 21 بهمن در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شود، مسابقه ای بسیار حساس برای دو تیم آلومینیوم و پیکان محسوب می شود که در این فصل برای ماندن در رقابتهای لیگ برتر تلاش می کنند.

آلومینیوم که در این فصل روند بسیار پر فراز و نشیبی در رقابتهای لیگ داشته، طی دو هفته اخیر با پیروزی بر سایپا در بندرعباس و متوقف کردن مس در کرمان روند خوبی را در پیش گرفته و با کسب این چهار امتیاز وضعیت این تیم در جدول بهتر شده است.

تیم آلومینیوم که در این فصل یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار داشته به مصاف پیکانی می رود که با دریافت 49 گل دارای ضعیف ترین خط دفاعی لیگ است و در این فصل بیشتر از سایر تیمها یعنی 14 بار مقابل حریفان شکست خورده و هم اکنون با 20 امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد.

عبدالله ویسی سرمربی سابق پیکان که فصل گذشته توانست با تیم صبای قم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند در این فصل در تیم فیروزه ای پوش پیکان عملکردی بسیار ضعیف داشت و در نهایت از هدایت این تیم برکنار و فیروز کریمی به عنوان سرمربی پیکان انتخاب شد.

اما پیکان در دو دیدار نخست خود با هدایت فیروز کریمی نیز مقابل استقلال و داماش شکست خورد تا ناکامی های این تیم همچنان ادامه پیدا کند.

البته فیروز کریمی پس از مدتها دوری دوباره به عرصه مربیگری در رقابتهای لیگ برتر بازگشته تا پیکان را از بحران خارج کند اما این کار برای فیروز کریمی که در کارنامه او موفقیت های متعددی به ثبت رسیده کمی سخت به نظر می رسد.

پیکان علاوه بر دریافت گلهای فراوان در رقابتهای لیگ در گلزنی نیز چندان موفق نبوده و در مجموع باید گفت که این تیم برای خروج از بحران نیاز به کسب امتیاز در بندرعباس و مقابل یکی از رقبای اصلی خود در انتهای جدول دارد چون در غیر این صورت احتمال سقوط این تیم شدت خواهد یافت.

از آن سو آلومینیوم نیز در این فصل با مشکل گلزنی مواجه بوده اما اضافه شدن میلاد میداودی به ترکیب این تیم و همچنین گلزنی ایمون زاید مهاجم جدید این تیم در برابر سایپا امیدواری ها نسبت به بهتر شدن عملکرد خط حمله آلومینیوم را افزایش داده است.

آلومینیوم که در حال حاضر با کسب 25 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفته در صورت کسب سه امتیاز حساس خانگی برابر پیکان ضمن افزایش فاصله با تعقیب کنندگان خود در صورت عدم نتیجه گیری داماش برابر فجرسپاسی می تواند امیدوار به صعود در جدول باشد.

از جمله نکات جالب این دیدار نیز می توان به تقابل فیروز کریمی و اکبر میثاقیان دو مربی شوخ طبع لیگ اشاره کرد که همواره با حرف های عجیب خود به یکی از سوژه های اصلی رسانه ها تبدیل شده اند.