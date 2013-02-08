پیروزی سپاهان و صعود موقت تراکتور به صدر/ فولاد از باخت پیروزی ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ با برگزاری سه دیدار پیگیری شد. در این دیدارها تیم فوتبال سپاهان موفق شد در ورزشگاه فولاد شهر با پیروزی پرگل 3 بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را شکست دهد تا این تیم همچنان در قعر جدول رقابت های لیگ بر تر باقی بماند. گل های تیم سپاهان را در این بازی امین جهان عالیان (21)، محرم نوید کیا( 44 و 53 ) به ثمر رساندند.

با این برد تیم سپاهان 44 امتیازی شد تا در همان جایگاه چهارم جدول لیگ باقی بماند. صنعت نفت نیز با 15 امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

در یکی دیگر از بازی های روز دوم تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل تیم ملوان به برتری یک بر صفر رسید. تک گل تیم تراکتورسازی در این بازی را جواد کاظمیان ( 63 ) به ثمر رساند. با این تساوی تراکتورسازی 46 امتیازی شد تا برای صدرنشین شدن منتظر شکست استقلال مقابل راه آهن باشد. این تیم موقتا به صدر جدول صعود کرد. ملوان نیز با 35 امتیاز در جایگاه هفتم جدول باقی ماند.

در بازی دیگر روز دوم هفته بیست و پنجم تیم فولاد خوزستان با برتری 2 بر یک مقابل تیم متحول شده ذوب آهن به برتری رسید. تک گل تیم ذوب آهن را " فوفانو "( 9 ) و گل های تیم فولاد را میلاد نوری ( 55 ) و لوسیانو پریرا ( 93 ) به ثمر رساند. اخراج " فوفانو " باعث شده بود تیم ذوب آهن از دقیقه 75 بازی را 10 نفره دنبال کند. با این برد تیم فولاد برای هفدهمین بار پیاپی طعم شکست را تجربه نکرد و جایگاهش با 45 امتیاز در رتبه سوم جدول تثبیت شد. ذوب آهن نیز با 22 امتیاز درهمان جایگاه پانزدهم لیگ باقی بماند.

پیش از برگزاری این 3 بازی تیم های فوتبال گهر دورود و صبای قم نخستین بازی هفته بیست و پنجم لیگ برتر را در روز یک شنبه انجام داده بودند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تیم های استقلال و راه آهن نیز از ساعت 17 آخرین بازی روز دوم هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر را پیگیری می کنند. هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر با برگزاری 4 بازی دیگر روز شنبه به پایان می رسد که برنامه این بازی ها به شرح زیر است:

شنبه - 21/11/91

* داماش گیلان ـ فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* آلومینیوم هرمزگان ـ پیکان تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سایپا البرز ـ مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* نفت تهران ـ پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه آزادی