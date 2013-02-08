ایران مقابل عراق پیروز شد/ برد قاطع پیش از دیدار با مدافع قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق در چارچوب روز دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا از ساعت 15 امروز جمعه در تالار بسکتبال مجمع ورزشی آزادی آغاز شد. تیم ملی ایران که در روز نخست این رقابت ها اردن را شکست داده بود در این دیدار نیز با نتیجه 94 بر 61 صاحب برتری شد.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق به شرح زیر است:

* ایران 94- عراق 61

(31 بر 15) (24 بر17) (21 بر17) (18 بر12)

عراق ضعیف‌ترین تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیاست. با این حال این تیم در دقایق ابتدایی دیدار امروز توانست از بازی آرام و بدون دغدغه تیم ایران که عجله ای در حمله و کسب امتیاز نداشت برای پیش افتادن استفاده کند. اما وقتی نتیجه بازی 9 بر 7 بود پرتاب سه امتیازی مهدی کامرانی باعث تغییر نتیجه به سود ایران (10 بر 9) شود که عراقی ها تا پایان بازی کمتر باری موفق به تغییر آن شدند.

بازیکنان عراق با وجود داشتن فیزیک مناسب، از نظر فنی و تسلط به تکنیک تبحر بالایی نداشتند. این ویژگی علاوه بر اینکه دست بچیروویچ را برای به کارگیری از هر 12 بازیکن تیم ایران باز گذاشت، کمک کرد تا شاگردان این مربی در جریان بازی بارها اقدام به پرتاب سه امتیازی کنند و در ضد حمله هم که با توجه به بازی کندتر حریف بارها موفق به طراحی شدند، موثر عمل کنند.

بسکتبالیست های ایران به خصوص در نیمه دوم، بازی تاخیری را در برخی دقایق در دستور کار قرار دادند و در نهایت توانستند در یک دیدار یک طرفه و کاملاً راحت عراق را با 33 اختلاف امتیاز را شکست دهند.

حاشیه های دیدار ایران - عراق:

* صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی، حامد آفاق، اوشین ساهاکیان و اصغر کاردوست ترکیب اولیه تیم ایران برابر عراق را تشکیل دادند.

* داورانی از سوریه (دو نفر) و لبنان (یک نفر) قضاوت این بازی را بر عهده داشتند.

* روزبه ارغوان اولین بازیکن تعویضی تیم ایران بود که به جای اصغر کاردوست وارد زمین شد.

* نسبت به دیدار تیم های ایران و اردن که روز پنجشنبه برگزار شد تماشاگران کمتری از دیدار تیم ملی ایران برابر عراق استقبال کردند.

* عراق مانند لبنان یک بازیکن آمریکایی در ترکیب خود داشت.

* همزمان با دیدار تیم های ایران و عراق گزارش مستقیم بازی در سالن همانند آن چه در بسیاری از لیگ های معتبر جهان رایج است آغاز شد بدین ترتیب که گزارشگر سالن در جریان بازی نام بازیکنان ایران که موفق به کسب امنتیاز یا حرکت جالب توجهی می شدند را از طریق تریبون اعلام می کرد.

* امیر صدیقی در ثانیه های پایانی کوارتر سوم با یک حرکت اسلم دانگ آخرین امتیاز تیم ایران را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا با دیدار عصر امروز تیم های لبنان و اردن پیگیری می شود.

تیم ایران با برد قاطعی که برابر عراق به دست آورد خود را برای دیدار با لبنان در روز سوم و پایانی مسابقات قهرمانی غرب آسیا آماده کرد. این مهمترین دیدار این دوره از رقابت هاست که ساعت 17 روز شنبه برگزار می شود. لبنان مدافع عنوان قهرمانی مسابقات است.