تروریستها امام جماعت مسجدی را کشتند/ واکنش المقداد به پیشنهاد مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم در خبری فوری از انفجار بزرگ در اردوگاه الحسینیه در دمشق خبر داد.

این در حالی است که خبرگزاری سوریه(سانا) در خبری فوری اعلام کرد: عبدالطیف الجمیلی امام جماعت مسجد صلاح الدین در منطقه الاشرفیه در حلب بر اثر حمله خمپاره ای تروریستها از منطقه بنی زید، کشته شده است.

از سوی دیگر الکساندر زاسیبکین سفیر روسیه در لبنان گفت : روسیه در حال رایزنی با مقامات لبنانی برای کمک به آوارگان سوری در این کشور است.

شایان ذکر است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار ژانویه گذشته با میشل سلیمان همتای لبنانی خود از ارسال کمکهای روسیه برای آوارگان سوری مقیم لبنان خبر داده بود.

از سوی دیگر فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به گفتگوی مطرح شده از سوی احمد معاذ الخطیب رئیس ائتلاف مخالفان سوری، اعلام کرد هر دعوت به گفتگویی باید غیرمشروط باشد و دمشق از همه کسانی که سلاح خود را بر زمین می گذارند و به گفتگوها روی می آورند، استقبال می کند، اما برای شروع هر گفتگویی باید ابتدا تلاشهای مسلحانه متوقف شود.

از سوی دیگر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تاکید کرد: سوریه بر اتخاذ تدابیر لازم برای شروع گفتگوهای ملی بر اساس برنامه زمانی مشخص اصرار دارد.

وی از همه گروهها خواست که در روند سیاسی با هدف خروج سوریه از بحران و ایجاد آینده ای بهتر برای این کشور مشارکت داشته باشند.