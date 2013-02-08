فراخوان عمومی ملت ایران برای حضور انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرین انقلاب اسلامی، از ملت استوار و آگاه ایران اسلامی، تمامی آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم، تشکل‌ها و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وفادار به انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و آرمان‌های والای حضرت امام خمینی(ره) دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن با حضور آگاهانه، وحدت‌بخش، دشمن‌شکن و عزت‌آفرین خود، بار دیگر وحدت ملی، همبستگی عمومی، عشق به ارزش‌های والای الهی انقلاب اسلامی و حمایت از خواسته‌ها و حقوق پایمال‌شده و به حق ملت‌‌های مسلمان در اقصی نقاط عالم، را فریاد زده، و ضمن تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و مقام معظم رهبری«مدظله العالی»، دشمنان وحدت و اتحاد ملی را در طراحی و پیاده سازی توطئه شوم اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان ناکام و مائوس گذارند.

در این اطلاعیه‌ آمده است: اینک که با اوج گرفتن پیشرفت‌ها و رشد و تعالی ایران در دهه‌ چهارم از حیات پر برکت و طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، "دهه‌ی پیشرفت و عدالت" ، به سمت قله‌های "عزت و افتخار و اقتدار"؛ و درآستانه طلوع سی و پنجمین بهار فجر پیروزی انقلاب اسلامی، پــژواک پـیــام انــقـلاب اسـلامی ایـران با در نوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی و سیاسی و انسانی در آن سوی آب‌های آزاد و در سایر بلاد اسلامی و کشورهای آزادیخواه و عدالت طلب به گوش می‌رسد و پیام صلح و استقلال و آزادی ملت بزرگ ایران و مکتب نورانی روح بلند دوران، خمینی کبیر در گوش میلیون‌ها آزادهِ حقیقت‌جو سرتاسر گیتی، طنین‌انداز شده و انعکاس صدای آن در میان ملت‌های مسلمان و کشورهای منطقه خاورمیانه، لرزه‌ای بزرگ بر اندام استکبار جهانی انداخته است، ملت شریف ایران با حضور در همایشی بزرگ و به یادمانی، افتخار دیگری از وحدت حول محور ولایت فقیه را رقم خواهد زد.

این اطلاعیه می‌افزاید: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ملت ما را به یک ملت آگاه و بصیرتمند و در تراز اول در سطح جهان بدل ساخت و به عنوان مدل حکومتی برتر و الگویی بی‌بدیل در نظام‌های سیاسی مطرح جهانی معرفی کرد.

22 بهمن ماه؛ روز تجلّی اتحاد ملّی و انسجام اسلامی و وحدت اقشار مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی و سلایق متفاوت است که حول محور ولایت فقیه، برای حفظ "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" در حرکت و تکاپو است.

این بیانیه تاکید می‌کند:22 بهمن ماه؛ روز نمایش وحدت و همدلی مسئولین و مردم با یکدیگر و نماد قیام ملت سربلند ایران اسلامی علیه استکبار جهانی و نظام سلطه و طاغوت است .22 بهمن ماه ؛ روز حرکت در مسیر روشن انقلاب اسلامی و راه هدایتگرانۀ امام و شهدا و پیوستن به اقیانوس بیکران اراده و اقتدار ملی است و فرصتی برای سنجش حرکت انقلاب اسلامی و هموار کردن مسیر آن در جهت نیل به اهداف والای اسلامی ـ انسانی است.

22 بهمن ماه ؛ نقطه‌ عطفی در دفتر قطور افتخارات ملّت آگاه ایران است که به عنوان نمونه‌ای کاملاً بی‌بدیل، عملیاتی و برتر در سایر کشورها و انقلاب‌ها مورد بهره‌برداری و به عنوان الگویی بی‌نظیر در اعمال مدیریت دینی در سیاست و جامعه، درسطح جهان مورد مطالبه و استقبال عمومی قرارگرفته است."22 بهمن ماه"؛ میعادگاهی برای همدلی و همراهی تجدید عهد با شهدا، امام شهدا و مقام معظم رهبری و میثاق جمعی برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی تا رسیدن به کمال انسانی و فتح قلل رفیع عزت و شرافت است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی؛ بار دیگر از امت همیشه در صحنه و بیدار ایران اسلامی، همه گروه‌ها، جریان‌ها، احزاب سیاسی و کلیه‌ آحاد، اقشار و اصناف مردم شریف، وفادار و انقلابی با تمامی سلایق و گرایش‌‌هایی سیاسی که در مسیر پیشرفت و عدالت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند، می‌خواهد تا با حضور حماسی، آگاهانه، انقلابی، پرشور و گسترده خود در صفوفی متحد و یکپارچه با بانگ رسای "الله اکبر"و "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" در راهپیمایی مردمی یوم‌الله 22 بهمن ماه وحدت و اقتدار ملی خود را به منصه‌ ظهور رسانده و با حضورگسترده و انقلابی خود ضمن حمایت از رویش جوانه‌های قیام ملت‌های مسلمان، مشت محکمی بر دهان مستکبرین جهانی و مزدوران داخلی آنها که با چهره نفاق جدید جبهه جدیدی در رویارویی با اسلام و ملت بزرگ ایران گشوده‌اند، بکوبند و بار دیگر با نمایش وحدت ملی خود در راهپیمایی عظیم 22 بهمن، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را رسوا و زبون سازند.