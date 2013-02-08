  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

حاشیه استقلال - راه آهن/

شعار استقلالی‌ها علیه فردوسی‌پور و میرزایی/ آبی‌ها دایی را تشویق کردند!

شعار استقلالی‌ها علیه فردوسی‌پور و میرزایی/ آبی‌ها دایی را تشویق کردند!

طرفداران استقلال در حاشیه بازی عصر روز جمعه این تیم برابر راه آهن به شدت علیه عادل فردوسی پور موضع گیری کردند و شعار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های استقلال و راه آهن در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال از ساعت 17 در ورزشگاه آزادی آغاز شده است که حاشیه های این دیدار به شرح زیر است:

* قبل از شروع بازی طرفداران استقلال یک صدا علیه عادل فردوسی پور شعار دادند و او را دشمن استقلال خطاب کردند. آنها همچنین زمانی که مزدک میرزایی وارد ورزشگاه شد این گزارشگر تلویزیون را نیز مورد اعتراض قرار دادند و اتهام پرسپولیسی بودن را به وی زدند.

* فرهاد مجیدی، آرش برهانی و مجتبی جباری سه بازیکن محبوب استقلالی ها که روی نیمکت نشسته بودند بیش از سایر بازیکنان مورد تشویق قرار گرفتند.

* تشویق علی دایی توسط هواداران استقلال هم از جمله حواشی جالب بازی امروز دو تیم بود. دایی قبل از شروع بازی با قلعه نویی روبوسی کرد.

* پیش از آغاز بازی حمودی، بیک زاده و اکبرپور از استقلال به سمت نیمکت حریف رفتند و در آن سوی میدان هم پیروز قربانی به سمت نیمکت استقلالی ها رفت ولی علیرضا عباسفرد اقدام به این کار نکرد!

* در بازی دو تیم بازار تشویق یاران حریف از سوی طرفداران استقلال کاملا داغ بود. آنها پیروز قربانی، بهشاد یاورزاده و محمد محمدی را برای دقایقی تشویق کردند.

* مثل بازی تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان ماموران تماشاگرانی را که در طبقه دوم ورزشگاه حضور داشتند را به طبقه اول هدایت کردند تا در طبقه دوم تماشاگری حضور نداشته باشد.

کد مطلب 1812106

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