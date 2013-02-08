به گزارش خبرنگار مهر، درخشنده در حضور استادان دانشگاه و حقوقدانان حاضر در جلسه گفت: فیلم من، نقد نهادهای مختلف اجتماعی است. کودک فقط از طرف مجرم قربانی نشد بلکه از طرف خانواده، مدرسه و جامعه نیز قربانی شد.

اعظم روانداد عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که به عنوان منتقد در جلسه حاضر بود با اشاره به فیلم گفت: این فیلم، فریادی بود که بالاخره زده شد. مخاطبان با دیدن فیلم سر جای خود میخکوب شده بودند. از منظر جامعه شناسی معتقدم رسانه‌ها به خصوص سینما می‌تواند به اقشار مختلف جامعه آگاهی های لازم را بدهند و این آگاهی در آثار هنری بازتاب بهتری دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" دو موضوع مطرح شد. موضوع اول آزار جنسی کودکان و موضوع دوم قصاص بود که دومی، اولی را تحت الشعاع خود قرار داد. یکی از مشکلات و معضلات جامعه ما حفظ آبروی خانواده هاست. برخی از خانواده ها با به وجود آمدن مشکلاتی مثل تجاوز به عنف از ترس آبروی خود از شکایت کردن دریغ می کنند که این مسأله آثار مخرب تری دارد؛ چون امکان حل مسأله را از بین می برد.

امیر کرمی، حقوقدان در ادامه بحث در مورد فیلم پوران درخشنده گفت: قطعاً فیلم درخشنده از فیلم های مطرح جشنواره امسال است که علت اصلی توجه به آن، سوژه فیلم، یعنی آزار جنسی کودکان است. این مسأله در جامعه همواره حضور داشته ولی صحبتی در مورد آن صورت نمی گیرد.

وی افزود: این فیلم در واقع تابویی بود که شکست. فیلم از نظر حقوقی دارای ایرادات عمده ای است. اصل مسلم فقهی و حقوقی درباره قتل عمد در صورت نبودن ولی دم این است که قصاص حتمی نیست جز در موارد خاص. در این گونه موارد مجازات به تأخیر می افتد و با حکم دیوان عالی کشور با توجه به حکم مقام معظم رهبری، دیه تعلق می گیرد.

در انتهای جلسه پوران درخشنده در دفاع از فیلم خود بیان کرد: حدود سه سال تحقیق و بررسی روی این فیلم انجام شد و دو ماه در قوه قضاییه تحقیقات صورت گرفت. این فیلم را به خاطر دختران و زنان جامعه خودم ساختم. برای همه کسانی که انسان بودنشان نادیده گرفته می شود. برای کسانی که به زن نگاهی غیر از شأنیت و جایگاهش تصور می کنند. بحث من قصاص نبود، قربانی شدن دختری بود که به دلیل عدم توجه خانواده، مدرسه و جامعه مجبور شده بود تمام این سال ها با این مسأله زندگی کند.

این کارگردان سینمای ایران افزود: مخاطب من خانواده است. حرف من این است که ما در مقابل فرزندان خود مسئولیم. آموزش و پرورش بالاخص معلمان مسؤولند، معلم اولین درسی که می‌دهد درس محبت است؛ درس زندگی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فیلم من، نقد نهادهای مختلف اجتماعی است. کودک فقط از طرف مجرم قربانی نشد، بلکه از طرف خانواده، مدرسه و جامعه نیز قربانی شد.

جلسه نقد و بررسی فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" با حضور پوران درخشنده تهیه کننده و کارگردان این فیلم در حاشیه دومین جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی در سینما قلهک برگزار شد.