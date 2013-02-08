به گزارش خبرنگار مهر، "فکرت بومه" پس از پایان دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به عملکردی که از تیم ایران دیدم به نظرم این تیم قهرمان می شود، لبنان در جای دوم قرار می گیرد. عراق هم اردن را شکست می دهد و سوم می شود.

وی تصریح کرد: پیش از این دیدار و زمانی که تشکیلات تیم ایران را دیدم متوجه شدم که ایرانی ها عزم خود را جزم کرده اند تا قهرمان شوند. تیم ملی ایران تجربه زیادی از حضور در مسابقات بین المللی دارد و این فقط مربوط به رقابت های غرب آسیا نیست.

سرمربی تیم ملی بسکتبال عراق با تاکید دوباره بر اینکه ایران را مستحق قهرمانی می داند و از این بابت لبنان در جایگاه دوم قرار دارد. خاطرنشان کرد: تمام تمرکز ما روی دیدار با اردن است تا بتوانیم این تیم را شکست دهیم و با قرار گرفتن در جای سوم صاحب سهمیه شویم.

فکرت با اشاره به آسیب دیدگی دو بازیکن خوب تیم ملی عراق تاکید کرد: نبود این دو بازیکن روی عملکرد تیمی ما تاثیرگذار بود اما در طول بازی سعی داشتیم فقط فاصله امتیازی را کم کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال عراق خاطرنشان کرد: زمانی بسکتبال عراق در سطح اول غرب آسیا قرار داشت اما جنگ در کشورمان باعث شد این چجایگاه را از دست بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا تیم ملی ایران عصر امروز جمعه با نتیجه 94 بر 61 مقابل عراق صاحب برتری شد.