کشف 734 ثوب البسه قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمد پاک‌بین اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان قم در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری در بلوار خلیج فارس، به یک دستگاه خودروی پژو 405 مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان قم ضمن تحقیقات از راننده و سرنشین راننده پژو، متوجه ضد و نقیض گویی‌های آنان شده و پس از بازرسی داخل خودرو 672 ثوب شلوار زنانه ، 20 ثوب پیراهن مردانه ، 42 ثوب بلوز زنانه که جمعا 734 ثوب البسه قاچاق بود را کشف و ضبط و خودرو نیز به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلالت داده شد.



فرمانده انتظامی شهرستان قم در پایان از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز، قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سودجو، در اسرع وقت موضوع را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

