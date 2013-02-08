پروژه تولیدی مرغ گوشتی در سوادکوه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر خدادادی اظهار داشت: بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، پروژه تولیدی مرغ گوشتی 65 هزار قطعه ای در روستای آهنگرکلا شیرگاه با بیش از 38 میلیارد ریال اعتبار و 33 نفر اشتغالزایی بصورت مستقیم و غیر مستقیم مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.



وی افزود: بیش از هشت میلیارد ریال از اعتبارات این طرح، تسهیلات بانکی و 30 میلیارد ریال آورده شخصی بوده است.

خدادادی گفت: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه بیش از 780 تن گوشت سفید به تولیدات بخش کشاورزی این شهرستان افزوده می شود.

بهر ه برداری 9 پروژه خدماتی میاندرود



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود، از افتتاح و بهره برداری از 9 پروژه خدماتی، زیر بنایی و خدماتی بخش کشاورزی شهرستان میاندرود در دهه فجر سالجاری خبر داد.



سید شبر موسوی اظهار داشت: بمناسبت گرامیداشت دهه فجر تعداد 9 پروژه زیر بنایی، خدماتی و تولیدی با بیش از 49 هزار میلیون ریال اعتبار در این شهرستان مورد افتتاح و بهره برداری قرار می‌گیرد و در مجموع برای 28 نفر ایجاد اشتغال مستقیم می شود.



وی این طرح ها را شامل، یک طرح پرورش مرغ گوشتی 20 هزار قطعه ای در روستای برگه، یک پروژه پرورش گاو شیری 20 راسی در روستای جامخانه، یک طرح گوسفند داشتی 200 راسی در روستای بادله، یک پروژه کارگاه کودهای آلی غنی سازی شده با ظرفیت 12 هزار تن در روستای طبقده، دو طرح احداث سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی بظرفیت شش هزار و 500 تن در روستاهای ماکران و اناردین، دو پروژه آبیاری تحت فشار در سطح 26 هکتار در روستاهای ولوجا و ورکلا و یک طرح احداث کانال بتنی لاینینگ در روستای ولوجا با 60 خانوار بهره مند برشمرد.

برگزاری گردهمایی زنان روستایی در سوادکوه



مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه از برگزاری گردهمایی زنان روستایی و جشنواره غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع دستی و ... به مناسبت دهه فجر در این شهرستان خبر داد.



اصغر خدادادی افزود گردهمایی زنان روستایی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و زنان روستاهای چای باغ و اندارگلی در روستای چایباغ این شهرستان برگزار شد.



وی در ادامه از برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع دستی در روستاهای چایباغ شهرستان سوادکوه خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ بومی و گسترش استفاده از غذاهای سنتی و محلی و با شعار الگوی صحیح مصرف غذای ایرانی و ارائه فعالیت ها و توانمندی های زنان روستایی و بخش صنایع دستی برگزار گردید.

