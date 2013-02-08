وزیر ارشاد از وضعیت سینما ابراز رضایت کرد/ شمقدری نامه تشکر نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه جواد شمقدری به سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است:

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حسینی

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام علیکم

احترامأ به نیابت از سینماگران و همکاران سازمان سینمایی از ارائه یک گزارش کارشناسی شده و مناسب و نسبتأ کامل از تلاش‌هایی که در حوزه سینما انجام گرفته تشکر می‌کنم. به خصوص وقتی این گزارش از تریبون مقدس نماز جمعه به سمع و نظر نمازگزاران و عموم مردم رسانده شد.



واقعیت این است که گاهی اوقات تلاش‌های دلسوزانه و متعهدانه در عرصه سینما نادیده گرفته می‌شود و همه فضیلت و رسالت بعضی در این خلاصه می‌شود که با بزرگنمایی بعضی ضعف‌ها و لغزش‌ها در حوزه سینما بخواهند ادعای فهم و فضل نمایند.



خدا را شکر جنابعالی با سعه صدر و هوشمندی و رعایت انصاف و راستی، به خوبی تلاش‌های ارزشمند هنرمندان و همکاران را ارج نهادید.

به گزارش مهر، وزیر ارشاد اسلامی امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تلاش‌های انجام گرفته در حوزه سینما را مثبت ارزیابی کرد که همین گزارش باعث شد که شمقدری رئیس سازمان سینمایی بلافاصله نامه‌ای تنظیم کرده و از رئیس‌اش وزیر فرهنگ و ارشاد تشکر کند.

وزیر ارشاد همچنین تاکید کرده بود سینمای ایران پاک و منزه است و تنوع سوژه ها در یک سال گذشته در سینما بیشتر شده است. وی همچنین از وضعیت جشنواره فیلم فجر نیز ابراز رضایت کرده بود.