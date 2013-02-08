پیشتازی "حوض نقاشی" در آرای مردمی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار فیلم‌های منتخب تماشاگران تا تاریخ 18 بهمن ماه اعلام شد و بر این اساس فیلم سینمایی "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری تا روز چهارشنبه 18 بهمن‌ماه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران است.



اسامی فیلم‌های منتخب بخش مسابقه سینمای ایران همراه با امتیاز داده شده از سوی تماشاگران به شرح زیر است:



"حوض نقاشی" (مازیار میری) 3.39



"هیس دخترها فریاد نمی‌زنند" (پوران درخشنده) 3.31



"دهلیز" (بهروز شعیبی) 2.35



"رسوایی" (مسعود ده نمکی) 2.23



"دربند" (پرویز شهبازی) 2.10



همچنین اسامی فیلم‌های منتخب از نگاه تماشاگران بخش بین‌الملل جشنواره فجر نیز به ترتیب به شرح زیر است:



1- "قاعده تصادف"



2- "آسمان زرد کم عمق"



3- "برلین منفی 7"



4- "کاروان نظامی"



5- "آشپز قصر"



در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سیمرغ داده می‌شود.