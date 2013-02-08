انفجار خودرو بمبگذاری شده در استان کربلا/ تظاهرات مردمی در حمایت از مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق در استان کربلا اعلام کردند: در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الهندیه در شرق کربلا، 13 نفر زخمی شده اند.

این منابع افزودند: خودرو مذکور در کنار جاده ای در الهندیه پارک شده بود که بر اثر انفجار آن علاوه بر زخمی شدن 13 نفر، به تعدادی از خودروها و ساختمانهای نزدیک به محل حادثه آسیب وارد شد.

خبر دیگر از عراق اینکه کُردهای فیلی در برابر استانداری واسط در شهر کوت در حمایت از دولت نوری المالکی تظاهرات کردند.

خالد علی یکی از چهره های شاخص کردهای فیلی گفت : دولت نوری المالکی دولتی منتخب است و از طریق کودتا تشکیل نشده است.

وی از تظاهرات کنندگان الانبار خواست که منافع کشور را بر منافع خود ترجیح دهند، به سوی شعارهای طایفه ای حرکت نکنند، به گفتگو توجه و نفوذی ها را از جمع خود اخراج کنند.

همچنین محمد جواد یکی از تظاهرات کنندگان گفت : هدف از برگزاری این تظاهرات جلوگیری از بازگشت مجدد بعثی هاست به ویژه اینکه کردهای فیلی بیشترین ظلم را از سیاستهای اشتباه رژیم سابق متحمل شدند.

از سوی دیگر صدر الدین قپانچی عضو مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن هشدار به تظاهرات کنندگان درباره بالا بردن سطح خواسته های خود از دولت خواست که به خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان توجه کند.

وی طرح مراجع عظام تقلید در نجف اشرف را نقشه راه خروج عراق از بحران سیاسی فعلی آن دانست.